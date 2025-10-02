Protesta a Rimini: studente si lega con catene davanti all’Ufficio Scolastico Regionale





La Global Sumud Flotilla, composta da attivisti che tentavano di raggiungere la Striscia di Gaza, è stata abbordata dalla marina israeliana a circa 70 miglia dalla costa. L’operazione, avviata ieri, ha visto il coinvolgimento di 40 navi, con 200 attivisti a bordo, tra cui 40 italiani. Questi ultimi saranno trasferiti al porto di Ashdod e successivamente espulsi. Due imbarcazioni, tuttavia, non sono state intercettate e continuano a navigare verso le acque di Gaza. Tra queste, la nave turca Mikeno potrebbe aver infranto l’assedio, raggiungendo le acque della Striscia.





L’esercito israeliano ha smentito le affermazioni di alcuni attivisti riguardo a imbarcazioni che avrebbero già raggiunto la Striscia di Gaza. Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la “provocazione” della Global Sumud Flotilla è terminata. In risposta a questi eventi, la premier italiana Giorgia Meloni ha commentato: “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano”.

Parallelamente, in Italia e in altri Paesi europei, si stanno svolgendo numerose manifestazioni di solidarietà per la Flotilla e per la situazione nella Striscia di Gaza. Ieri, sono stati proclamati scioperi generali da parte di Usb e Cgil, che si svolgeranno dalle 21 di oggi, 2 ottobre, fino alle 21 di venerdì 3 ottobre. In particolare, è attesa una manifestazione a Roma per sabato 4 ottobre, con l’obiettivo di esprimere solidarietà agli attivisti e denunciare la situazione di crisi umanitaria a Gaza.

Le tensioni in Italia stanno aumentando, con mobilitazioni che si stanno diffondendo in diverse città. Le manifestazioni sono caratterizzate da slogan e richieste di maggiore attenzione alla questione palestinese e di supporto agli attivisti della Flotilla, che hanno cercato di portare aiuti umanitari nella regione.

Riguardo all’operazione di abbordaggio, le autorità israeliane hanno affermato che l’azione è stata necessaria per mantenere il controllo sulle acque circostanti Gaza e per prevenire la violazione del blocco navale. Tuttavia, le critiche internazionali non sono mancate, con molti che vedono in queste operazioni un’ulteriore escalation delle tensioni nel conflitto israelo-palestinese.

La situazione rimane tesa, con l’attenzione globale focalizzata su come si evolverà la crisi. Le autorità israeliane continuano a monitorare la situazione, mentre i gruppi di attivisti e le organizzazioni per i diritti umani stanno facendo pressione affinché venga rispettato il diritto internazionale e garantito l’accesso umanitario a Gaza.

In questo contesto, la posizione del governo italiano, rappresentato da Meloni, si sta rivelando complessa. Da un lato, c’è la necessità di sostenere i diritti umani e la solidarietà internazionale, dall’altro, c’è la preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli italiani coinvolti nella Flotilla. La premier ha chiarito che il governo farà tutto il possibile per garantire il ritorno degli attivisti italiani, ma ha anche ribadito la sua posizione critica nei confronti delle operazioni della Flotilla.

Con la crescente tensione in Gaza e le mobilitazioni in Italia, il dibattito pubblico si intensifica, portando alla luce le divisioni politiche e sociali riguardo alla questione palestinese. La situazione è in continua evoluzione e richiede un attento monitoraggio da parte della comunità internazionale, mentre le manifestazioni di solidarietà continuano a richiamare l’attenzione su una crisi che sembra lontana dalla soluzione.



