​​


FacebookWhatsApp

Prova a rapinare una donna con un neonato in braccio, il vicino interviene e lo immobilizza

Emanuela B.
15/10/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


A Scandicci, un’anziana signora con il nipote neonato tra le braccia è stata aggredita da un rapinatore, poi messo in fuga da un vicino di casa intervenuto con un bastone. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di un individuo di origine straniera, già responsabile di altre rapine nella zona.



Lastra a Signa (Firenze) – “Siamo ancora tutti scossi. Questa aggressione ha condizionato la nostra quotidianità: non mi sento più sicura ad andare nel terreno di famiglia con il mio nipotino. Ora, per farlo, chiedo di essere accompagnata”. Mina Verrusio, 51 anni, è la donna che, venerdì pomeriggio, è stata aggredita dal rapinatore che da settimane imperversa nella zona pedecollinare a sud-ovest di Firenze, soprattutto a Scandicci. I Carabinieri lo stanno cercando, ma l’uomo sembra colpire e svanire nel nulla. Molto conosciuta nella zona, anche per la gastronomia che gestisce a Signa con il marito, Mina si trovava nella zona di Poggio Vittorio, a Lastra a Signa, con il nipotino di cinque mesi nel marsupio, quando è stata aggredita, gettata a terra e derubata da uno sconosciuto.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

La promessa dei cinque minuti

Mio marito faceva la solita scenetta del “Tra cinque minuti” dopo che gli avevo chiesto di svuotare la lavastoviglie. Avevo avuto una giornata pesante e, stanca, sono sbottata: «Lo dici sempre e non lo fai mai! Non sono...

Emanuela B.