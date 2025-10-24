Putin sulle sanzioni al petrolio: “Gli europei capiranno chi paga davvero quando andranno dal benzinaio”





Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle recenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro l’industria petrolifera russa, dichiarando che tali misure danneggiano non solo la Russia, ma anche gli interessi americani. Durante un incontro con i giornalisti, Putin ha affermato di aver discusso con il presidente Donald Trump la situazione del petrolio russo nel mercato globale, sottolineando che un crollo dei volumi di petrolio e prodotti petroliferi russi potrebbe portare a un aumento dei prezzi a livello mondiale, compresi quelli nelle stazioni di servizio americane.





“Se i nostri volumi di petrolio e prodotti petroliferi crollano sul mercato mondiale, ciò porterà a un’impennata dei prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi, anche presso le stazioni di servizio, e gli Stati Uniti non fanno eccezione”, ha dichiarato Putin. Ha inoltre messo in guardia sulle delicate dinamiche politiche interne degli Stati Uniti, suggerendo che chi consiglia tali sanzioni deve riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni.

Il 22 ottobre, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni a oltre 30 filiali delle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil. Tuttavia, queste restrizioni non si applicano alle loro transazioni con il Caspian Pipeline Consortium (CPC), che è utilizzato dagli Stati Uniti, e con Tengizchevroil. La decisione di Washington di colpire l’industria petrolifera russa è vista come un tentativo di esercitare pressione su Mosca in un momento di crescente tensione geopolitica.

Putin ha descritto le sanzioni statunitensi come un “atto ostile”, sottolineando che nessun paese rispettabile agirebbe sotto pressione. Ha affermato con sicurezza che tali misure non avranno un impatto significativo sull’economia russa, un’affermazione che suscita scetticismo tra gli analisti. Infatti, Rosneft e Lukoil rappresentano insieme circa la metà degli oltre 4 milioni di barili di greggio esportati dalla Russia, principalmente verso i mercati asiatici, dopo che l’Occidente ha imposto un tetto massimo di prezzo di 60 dollari al barile alla fine del 2022.

La Cina e l’India sono i principali acquirenti del petrolio russo, con importazioni che a settembre hanno raggiunto rispettivamente i 2 milioni e 1,6 milioni di barili al giorno. Un eventuale stop temporaneo da parte di questi paesi agli acquisti di greggio russo potrebbe infliggere un duro colpo a Mosca e alla sua capacità di finanziare le operazioni militari in Ucraina. Dopo l’annuncio delle nuove sanzioni, i colossi petroliferi statali cinesi, tra cui PetroChina, Sinopec, Cnooc e Zhenhua Oil, hanno sospeso temporaneamente gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare.

Inoltre, si prevede che anche le raffinerie indipendenti cinesi stiano considerando misure simili per valutare l’impatto delle sanzioni americane. Queste misure potrebbero escludere chi intrattiene affari con le compagnie petrolifere russe dal sistema dei pagamenti occidentale, mettendo a rischio le relazioni commerciali e i flussi di petrolio tra Cina e Russia.

La situazione economica della Cina è già fragile e una sospensione dei flussi di petrolio potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà. In questo contesto, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng si incontreranno a breve in Malesia per discutere un accordo che possa prevenire l’imposizione di ulteriori dazi del 100% minacciati da Trump. Questo incontro potrebbe anche aprire la strada a un faccia a faccia tra Trump e il presidente cinese a fine mese in Corea del Sud.

La tensione tra Stati Uniti e Russia continua a crescere, con le sanzioni che rappresentano un punto centrale nel confronto geopolitico. Putin ha chiarito che le sanzioni non fermeranno la Russia, ma piuttosto potrebbero avere ripercussioni per tutti i soggetti coinvolti. Con l’industria petrolifera russa sotto pressione e i mercati globali in attesa, le prossime mosse di Mosca e delle potenze asiatiche saranno cruciali per determinare l’andamento dei prezzi del petrolio e la stabilità economica della regione.



