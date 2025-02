Questa coppia ha già 40 figli e non vuole fermarsi: ecco com’è la loro enorme famiglia

Scopri come due coniugi hanno trasformato una casa vuota in un luogo pieno di amore, accoglienza e felicità, crescendo ben 40 bambini.





Golsirin Derbeneva e Ais Malikov sono una coppia straordinaria che dimostra come amore, dedizione e determinazione possano cambiare il mondo, un bambino alla volta. Oggi, rispettivamente a 61 e 58 anni, continuano a vivere con il cuore pieno di energia e con l’obiettivo di creare una casa calda e accogliente per i loro figli.

La loro incredibile avventura familiare è iniziata da un passato segnato dal dolore. Prima di incontrarsi, sia Golsirin che Ais avevano già avuto tre figli ciascuno da matrimoni precedenti. Tuttavia, quando i loro figli sono cresciuti e si sono trasferiti per formare nuove famiglie, la loro casa è diventata improvvisamente silenziosa e vuota, priva di quella vivacità che solo i bambini possono portare.

Nel 2011, la vita di questa coppia ha preso una svolta inaspettata. Decisero di adottare due ragazze da un orfanotrofio, un gesto che ha riacceso la gioia e l’energia nella loro casa. Da quel momento, il numero di bambini è cresciuto rapidamente.

«Spesso non adottiamo un solo bambino, ma più fratelli biologici insieme», racconta Ais. Il più giovane è arrivato nella primavera del 2022 insieme ai suoi tre fratelli. Ogni nuovo arrivo rappresenta una nuova opportunità per donare amore e costruire legami familiari indissolubili.

Una Famiglia Piena di Vita e Attività

La quotidianità in questa grande famiglia è tutt’altro che monotona. I ragazzi praticano sport, mentre le ragazze si dedicano a corsi di danza e canto. Tutti partecipano attivamente a concorsi e olimpiadi, portando a casa diplomi, certificati e medaglie che decorano le pareti della loro abitazione. Ogni successo è motivo di orgoglio per Golsirin e Ais, che non smettono mai di incoraggiare i loro figli a dare il meglio di sé.

«La nostra casa era vuota prima che arrivassero i bambini», racconta Golsirin con emozione. «Ora è piena di vita e allegria. Durante le festività, è un tripudio di gioia: si riuniscono i figli adulti con i nipoti, ed è meraviglioso.»

La Forza dell’Amore Incondizionato

Nonostante l’età, Golsirin e Ais non si sentono affatto vecchi. «Questi bambini sono la nostra motivazione e ispirazione», confessano con un sorriso. «Viviamo per loro, e grazie a loro ci sentiamo più giovani.» Il loro esempio dimostra che l’amore incondizionato può davvero fare miracoli, trasformando una casa vuota in un luogo pieno di risate, sogni e speranze per il futuro.