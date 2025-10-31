Questo Pit Bull era a pochi giorni dall’essere soppresso. Ora è un eroe della polizia





Vi presentiamo K9 Ron, il nuovo membro del Dipartimento di Polizia di Delran Township, decisamente non la tipica recluta K-9.





Quando si pensa ai cani poliziotto, si immaginano i pastori tedeschi, i pastori belgi Malinois o i segugi.

Ma questo cucciolo? È un pitbull.

Solo pochi mesi fa, a Ron mancavano solo pochi giorni per essere soppresso in un rifugio del Minnesota.

Ma grazie all’Unbreakabull Pit Bull Rescue e a K9 Protectors, un’organizzazione no-profit che addestra cani da rifugio per il lavoro di polizia, Ron ha avuto una seconda possibilità e un nuovo scopo.

Si è addestrato rigorosamente per rilevare la droga e, nonostante alcuni dipartimenti abbiano esitato a causa della sua razza, il Dipartimento di Polizia di Delran ha deciso di dargli una possibilità. L’agente Tyler Malia, responsabile di Ron, ammette di essere rimasto inizialmente sorpreso.

“Ho sempre desiderato un cane da caccia. Ho sempre desiderato un labrador, un pastore o un malinois. Quindi, quando ho sentito che era un pitbull, all’inizio sono rimasto un po’ spiazzato.”

Ma dopo aver incontrato Ron, non ci furono più dubbi.

“L’ho incontrato e ho visto che era un cane adorabile e bravo in quello che faceva. Da lì in poi è stato tutto perfetto”, ha detto il capo Matt Gasper .

“Mi sono innamorata all’istante”, ha aggiunto Malia.

Ed è chiaro che Ron si è già guadagnato il suo posto.

Meno di un mese dopo essersi diplomato alla Canine Training Academy, l’istinto di Ron aiutò una cittadina vicina in una ricerca antidroga, che portò a un sequestro per metanfetamina e a due arresti. Si ritiene che sia il primo pitbull a prestare servizio come cane antidroga nel New Jersey.

Malia riassume tutto alla perfezione: “Solo perché è un cane da salvataggio non significa niente. È il cane più adorabile che abbia mai conosciuto.”



