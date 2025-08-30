Ragazza di 17 anni cade dal quinto piano di casa a Latina: morta in ospedale, indagini in corso





La tragedia si è consumata a Latina, dove una giovane di soli 17 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dal balcone della sua abitazione, situata al quinto piano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, suscitando grande sgomento nella comunità locale e tra i compagni di scuola della ragazza. Nonostante gli immediati soccorsi e un intervento chirurgico d’urgenza, la giovane è deceduta nella notte presso l’ospedale Santa Maria Goretti.





Secondo quanto riportato, alcune persone avrebbero assistito alla caduta e dato subito l’allarme, permettendo agli operatori sanitari del 118 e agli agenti della Polizia di Stato di intervenire rapidamente. Le condizioni della ragazza sono apparse critiche fin da subito. Trasportata d’urgenza al reparto di Rianimazione del nosocomio pontino, è stata sottoposta a un’operazione estremamente delicata nel tentativo disperato di salvarle la vita. Tuttavia, il suo quadro clinico si è aggravato ulteriormente nel corso della notte, fino al tragico epilogo.

Le autorità stanno ora cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per accertare le circostanze della caduta e stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Al momento, l’ipotesi prevalente sembra essere quella del suicidio. I primi accertamenti hanno rilevato che la ragazza avrebbe affrontato una seconda bocciatura all’esame di riparazione scolastico, un evento che potrebbe aver contribuito al suo stato emotivo. Tuttavia, non sono stati trovati biglietti d’addio o altri elementi che possano confermare questa teoria, e gli investigatori stanno continuando a raccogliere informazioni parlando con i genitori e con le persone vicine alla giovane.

La notizia del decesso ha rapidamente raggiunto la comunità locale e la scuola frequentata dalla 17enne, lasciando tutti profondamente colpiti. I suoi compagni di classe, che avrebbero dovuto rivederla nei prossimi giorni con l’inizio delle lezioni, sono rimasti sconvolti dall’accaduto. La vicenda ha sollevato interrogativi sul benessere psicologico degli adolescenti e sulle pressioni che possono derivare dall’ambiente scolastico.

Nel frattempo, la famiglia della ragazza è stata ascoltata dagli investigatori per cercare di ricostruire le ore precedenti alla tragedia e comprendere se ci siano stati segnali che possano aiutare a chiarire quanto accaduto. Gli inquirenti stanno anche valutando eventuali testimonianze di vicini o conoscenti che potrebbero fornire dettagli utili per le indagini.

Un episodio analogo si è verificato sempre nella giornata di ieri sulla via Tuscolana, dove un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un’auto e ha perso la vita in ospedale. Sebbene i due eventi siano distinti, entrambi hanno scosso profondamente le rispettive comunità locali.

La caduta della giovane dal balcone rappresenta una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra coloro che la conoscevano. La città di Latina si stringe attorno ai genitori della ragazza in questo momento di dolore. Le autorità continueranno le indagini per cercare di dare risposte alle tante domande ancora aperte su questa drammatica vicenda.



