Ramo si stacca e ferisce gravemente una 23enne a Firenze prima del concerto dei Guns N’ Roses. La giovane è ricoverata in codice rosso con gravi traumi

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 12 giugno nel Parco delle Cascine a Firenze, adiacente alla Visarno Arena, dove in serata è previsto il concerto dei Guns N’ Roses. Una ragazza di 23 anni è stata colpita alla testa da un grosso ramo caduto improvvisamente da un albero mentre percorreva uno dei viali del parco. La giovane ha riportato un grave trauma cranico, oltre a una possibile frattura della clavicola e di una gamba, ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi in codice rosso.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 14 in viale della Tinaia, un’area particolarmente frequentata vista la vicinanza con la zona del concerto. Al momento del crollo del ramo, l’area era affollata, ma fortunatamente non ci sono state ulteriori gravi conseguenze per altri passanti. Oltre alla giovane, un uomo di 59 anni è stato colpito di striscio a una mano, riportando solo lievi contusioni. Quest’ultimo ha rifiutato il trasporto in ospedale.

La ragazza, che si trovava in compagnia del fidanzato, è stata immediatamente soccorsa dai presenti e successivamente dal personale medico del 118. Il fidanzato, visibilmente sotto shock per quanto accaduto, ha assistito all’intera scena senza poter intervenire. La giovane è stata trasferita al pronto soccorso di Careggi, dove resta ricoverata in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a delimitare la zona interessata. La polizia locale di Firenze sta conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Secondo quanto riportato dal Comune, il ramo si sarebbe staccato da un tiglio con un diametro di 94 centimetri. L’albero era stato sottoposto a controlli nell’agosto dell’anno precedente e non presentava apparenti problemi strutturali.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei frequentatori del parco, specialmente in occasione di grandi eventi come il concerto previsto per la serata. La Visarno Arena, luogo dell’esibizione dei Guns N’ Roses, attende infatti una grande affluenza di pubblico.

L’episodio riporta l’attenzione sulla manutenzione degli alberi nei parchi cittadini e sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei visitatori. Nonostante i controlli effettuati periodicamente sugli alberi, eventi come questo evidenziano l’importanza di monitoraggi più frequenti e approfonditi.

Mentre la giovane lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Careggi, le autorità locali continueranno a indagare per determinare se vi siano state eventuali negligenze nella gestione del verde pubblico. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza durante il concerto serale, con migliaia di persone attese nella zona.