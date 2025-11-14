Rapì, violentò e uccise una bambina nel 1979: giustiziato dopo quasi 50 anni nel braccio della morte





Bryan Jennings, 66 anni, è stato giustiziato in Florida per lo stupro e l’omicidio di Rebecca Kunash, una bambina di sei anni, avvenuto nel maggio del 1979 nella contea di Brevard. L’esecuzione è stata effettuata tramite iniezione letale e ha avuto luogo intorno alle 18:20 di giovedì 13 novembre.





Rebecca Kunash fu rapita dalla sua stanza e successivamente annegata in un canale dopo aver subito violenza sessuale. Jennings, all’epoca del crimine un ex marine di 20 anni, ha vissuto un lungo iter legale che ha visto due precedenti condanne a morte annullate in appello a causa di errori procedurali. La sua terza condanna a morte, emessa nel 1986, ha infine portato all’esecuzione.

Quando gli è stato chiesto se desiderasse rilasciare una dichiarazione finale, Jennings ha risposto di non volerlo fare. Durante l’esecuzione, i farmaci gli sono stati somministrati e, secondo quanto riportato, il suo petto si è sollevato e le sue braccia si sono contratte per alcuni minuti prima che rimanesse immobile.

Nessun familiare di Rebecca Kunash ha rilasciato dichiarazioni ai media dopo l’esecuzione. Il portavoce del Dipartimento di correzione della Florida, Jordan Kirkland, ha dichiarato che la procedura si è svolta senza incidenti, affermando: “L’esecuzione si è svolta senza complicazioni”. Questo evento segna la sedicesima esecuzione in Florida nel 2023, il numero più alto negli Stati Uniti, con solo cinque esecuzioni avvenute in Alabama e Texas. Il governatore Ron DeSantis, che ha firmato la condanna, ha ordinato più esecuzioni in un singolo anno rispetto a qualsiasi altro governatore dello Stato.

La Florida prevede ulteriori esecuzioni il 20 novembre e il 9 dicembre, che, se attuate, porterebbero il totale annuale a 18. Nel frattempo, un uomo la cui esecuzione era prevista per ieri in Oklahoma ha ottenuto la grazia all’ultimo minuto. Tremane Wood, 46 anni, era stato condannato a morte per l’omicidio di Ronnie Wipf, avvenuto durante una rapina nel 2002. La Commissione per la grazia e la libertà vigilata dell’Oklahoma ha chiesto clemenza, e il governatore Kevin Stitt ha concesso la grazia poco prima dell’esecuzione nel penitenziario statale di McAlester.

In una nota, Stitt ha dichiarato: “Dopo un’attenta analisi dei fatti ho deciso di commutare la condanna di Tremane Wood in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata”. Questo evento ha sollevato discussioni sulla pena di morte e sulle sue applicazioni negli Stati Uniti, in particolare in stati come la Florida, dove le esecuzioni sono state frequentemente eseguite negli ultimi anni.



