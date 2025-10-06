Regionali Calabria, exploit di Forza Italia: Lega stabile, calo per Meloni. Cinquestelle verso il tracollo





Il candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, si appresta a festeggiare una vittoria decisiva nelle elezioni regionali in Calabria, con risultati che lo vedono riconfermato presidente della regione con il 64% delle preferenze. Questo risultato segna un significativo distacco rispetto al candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico, che ha ottenuto il 35%. L’affluenza alle urne si è attestata al 43,14%, in calo rispetto al 44,36% registrato nelle precedenti elezioni di quattro anni fa.





In una conferenza stampa, Occhiuto ha espresso il suo orgoglio per il risultato, affermando: “Lo dico senza fare polemica, però sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Perché? Dall’altra parte si sono presentati col padre del reddito di cittadinanza, dichiarando che in Calabria avrebbero fatto il reddito di dignità, annunciando l’assunzione di 7000 forestali, 3000 Lsu, l’abolizione del bollo, dimostrando che forse dall’altra parte avevano in mente una Calabria che per fortuna non esiste più perché si sta affrancando dall’assistenzialismo”.

Occhiuto ha sottolineato l’importanza storica della sua rielezione, affermando che è la prima volta che un presidente uscente viene riconfermato in Calabria. “È la prima volta che succede nella storia della Calabria che un Presidente uscente venga riconfermato e quando avremo i dati definitivi vedrete che è la prima volta che succede che venga eletto un Presidente con queste percentuali”, ha dichiarato.

Il governatore ha anche ringraziato i leader della sua coalizione per il supporto ricevuto durante la campagna elettorale. Ha spiegato: “Ringrazio i leader della coalizione con cui ho concordato la decisione che poi ho assunto portando la Calabria alle elezioni con un anno d’anticipo. Ma ancora di più voglio ringraziare i calabresi e sono ancora più orgoglioso per questo risultato che penso sarà ancora maggiore”. Occhiuto ha anche espresso gratitudine a Tridico per i complimenti ricevuti e ha invitato il suo avversario a collaborare per pacificare la regione dopo una campagna elettorale che ha visto toni accesi.

I risultati dei singoli partiti hanno mostrato una netta predominanza di Forza Italia, il partito di Occhiuto, che si conferma come la forza principale in Calabria. Al contrario, il partito di Giorgia Meloni ha registrato risultati deludenti, mentre la Lega ha ottenuto buone performance. Si segnala, invece, un disastro per i partiti minori, con percentuali molto basse per il Movimento 5 Stelle e per Alternativa Verde e Sinistra, sostenuti da Bonelli e Fratoianni.

Il nuovo mandato di Occhiuto si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le politiche di sviluppo e di autonomia della Calabria, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da forme di assistenzialismo. Il presidente ha ribadito la sua intenzione di proseguire su questa strada, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale e politico nella regione.

La riconferma di Occhiuto potrebbe avere ripercussioni significative anche sul panorama politico nazionale, evidenziando la solidità del centrodestra in un contesto di crescente frammentazione dell’area progressista. Con l’auspicio di un governo stabile e di una collaborazione tra le forze politiche, Occhiuto si prepara a gestire le sfide future, puntando a un rilancio della Calabria e a un miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.

