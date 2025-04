Riccardo Branchini scomparso, la mamma nel giorno del suo compleanno: “Il regalo più bello sarebbe sentirti”

“Buon compleanno amore mio, tanti auguri al mio raggio di sole”. Con queste parole, Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre scorso dopo essersi allontanato in auto, ha voluto rendere omaggio al figlio sui social media. Pambianchi ha condiviso i suoi sentimenti, esprimendo quanto le manchi e quanto desideri festeggiare insieme a lui. “Come ogni mattina, appena mi sveglio, penso a te per tutto il giorno – ha scritto Federica – Oggi è un giorno speciale e vorrei tanto essere vicino a te per festeggiarlo insieme come abbiamo sempre fatto, ma soprattutto per abbracciarti forte e ripeterti quanto ti amo, ma non posso farlo”.





Nel suo messaggio, Federica ha anche lanciato un appello toccante: “Se hai la possibilità di farmi un regalo tu, per farmi stare bene e tranquillizzarmi, torna. Sai che puoi fidarti, non ce la faccio a stare tranquilla così”. Ha aggiunto che sarebbe disposta ad aiutarlo in ogni modo possibile, ma ha anche espresso il desiderio di ricevere notizie sul suo stato: “Ti chiedo di farmi sapere che stai bene, di farmi sentire la tua voce meravigliosa”.

Uno degli ultimi avvistamenti di Riccardo è avvenuto a Melide, dove una donna ha raccontato di aver offerto un passaggio a un giovane che assomigliava molto a lui, diretto a Lugano. La madre ha riferito di non aver ricevuto foto dalla testimone, la quale non si era resa conto che potesse trattarsi di una persona scomparsa fino a diversi mesi dopo. “Insieme hanno scattato un selfie – ha sottolineato Pambianchi – ma con il suo cellulare. Ha detto che stava fotografando tutte le persone incontrate sul suo cammino”.

Secondo i genitori di Riccardo, il giovane potrebbe essere partito verso l’Olanda o l’Irlanda, seguendo i viaggi che aveva intrapreso prima della sua scomparsa. Federica ha spiegato che, secondo lei, Riccardo si troverebbe in quei luoghi. Le forze dell’ordine, che continuano a indagare sulla situazione, credono che il giovane si sia allontanato volontariamente.

Attraverso Fanpage.it, Federica Pambianchi aveva già lanciato un appello al figlio, chiedendogli di far sapere come stava o di tornare a casa. “Vogliamo solo sapere se stai bene – aveva dichiarato – puoi fidarti di noi e rispetteremo ogni tua scelta”. Il messaggio di Federica riflette il profondo amore e la preoccupazione di una madre per il proprio figlio, sottolineando l’importanza di un contatto che possa rassicurarla.

La scomparsa di Riccardo Branchini ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e oltre. La famiglia, insieme agli amici e ai sostenitori, ha continuato a cercare notizie e a diffondere informazioni nella speranza di poterlo riabbracciare. La madre, in particolare, ha mostrato una determinazione incrollabile nel cercare di mantenere viva la memoria di suo figlio e nel fare appello alla sua volontà di tornare.

Mentre le indagini proseguono, la famiglia di Riccardo continua a sperare in un esito positivo. La storia di Riccardo e della sua famiglia è un potente promemoria dell’impatto emotivo che la scomparsa di una persona può avere su coloro che rimangono. Le parole di Federica risuonano come un appello universale per la comprensione e il supporto in momenti di difficoltà.