Riparte Domenica In: la prima ospite di Mara Venier è la premier Giorgia Meloni





Il programma Domenica In ha fatto il suo ritorno in televisione nel weekend del 21 settembre, presentando una nuova formula di conduzione. Mara Venier, storica padrona di casa, è affiancata da Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno, ciascuno responsabile di diversi segmenti della trasmissione. L’apertura della nuova stagione è stata caratterizzata da un collegamento in diretta che ha visto la partecipazione di volti noti come Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e, in un ruolo di spicco, la premier Giorgia Meloni.





L’occasione del collegamento è stata un evento dedicato alla cucina italiana, legato alla proposta di riconoscere la tradizione culinaria del paese come patrimonio dell’Unesco. In 120 città italiane sono state organizzate tavolate aperte a un numero selezionato di cittadini, che hanno avuto l’opportunità di gustare piatti preparati da chef di fama, tra cui Heinz Beck e Alessandro Borghese. Questo evento ha rappresentato un modo per celebrare e valorizzare la cultura gastronomica italiana, come sottolineato da Mara Venier in studio, dove era presente anche lo chef Massimo Bottura.

Durante il collegamento dal Tempio di Venere a Roma, la premier Giorgia Meloni ha colto l’occasione per esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il sindaco Gualtieri e i rappresentanti delle altre città coinvolte. Ha dichiarato: “Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio la nostra cultura, la nostra identità, la nostra forza, la nostra economia. La cucina italiana vale circa 250 miliardi di euro del mondo. Abbiamo organizzato delle tavolate delle nostre famiglie e lo abbiamo rilanciato, per raccontare le nostre tradizioni”.

Mara Venier, approfittando della presenza della premier, ha posto una domanda personale riguardo ai suoi ricordi legati al pranzo della domenica. Meloni ha risposto senza esitazioni, affermando: “Io di solito lo passavo con i nonni, il pranzo della domenica è legato alle passerelle, ma credo per tutti quanti noi”. Questo scambio ha aggiunto un tocco di intimità e umanità al collegamento, evidenziando come la cucina e i pranzi in famiglia siano esperienze condivise da molti italiani.

L’inizio di questa nuova stagione di Domenica In si è rivelato particolarmente originale, con la presenza della Presidente del Consiglio che ha parlato in diretta televisiva, mentre altri noti volti della Rai, come Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Bruno Vespa, hanno partecipato da diverse località italiane per celebrare il patrimonio culinario del paese.

La trasmissione ha quindi assunto un significato speciale, non solo per il suo format rinnovato, ma anche per il messaggio di unità e celebrazione della cultura italiana che ha trasmesso. La cucina, infatti, è un elemento fondamentale dell’identità nazionale e unisce le persone, rendendo il pranzo della domenica un rituale significativo per molte famiglie.

In questo contesto, il collegamento con Giorgia Meloni ha contribuito a mettere in luce l’importanza della cucina italiana non solo come un aspetto culturale, ma anche come un settore economico fondamentale. La premier ha sottolineato come la cucina rappresenti una parte essenziale della cultura e dell’economia italiana, e come iniziative come quelle delle tavolate possano contribuire a rafforzare l’identità nazionale.

Il ritorno di Domenica In, con il suo nuovo formato e la presenza di figure di spicco, segna un’importante ripresa della programmazione televisiva autunnale. La combinazione di intrattenimento e celebrazione della cultura gastronomica ha reso l’episodio di apertura particolarmente memorabile, promettendo un’interessante stagione a venire.

Concludendo, la nuova edizione di Domenica In si è aperta con un forte messaggio di valorizzazione della tradizione culinaria italiana, un tema che continua a essere centrale nel dibattito pubblico e culturale del paese. La trasmissione, grazie alla sua formula innovativa e alla partecipazione di personalità influenti, si prepara a intrattenere e informare il pubblico italiano nei mesi a venire.

#Domenicain si apre con il presidente Meloni che celebra la cucina italiana: “Il mio pranzo della domenica è legato alle pastarelle” pic.twitter.com/gQhhgdRtQC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 21, 2025



