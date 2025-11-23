Rita De Crescenzo tenta di votare a Napoli ma è fuori lista: momenti di caos al seggio





Il seggio elettorale presso la scuola Palizzi, situata al pallonetto di Santa Lucia, è stato teatro di un episodio controverso quando la tiktoker Rita De Crescenzo si è presentata per esercitare il suo diritto di voto. Al suo arrivo, tuttavia, è emerso che la donna risultava cancellata dagli elenchi elettorali. Questo inconveniente si verifica quando i cittadini non aggiornano il proprio indirizzo di residenza presso il Comune, e pertanto De Crescenzo non ha potuto votare, generando confusione e disordini al seggio.





La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei politici, in particolare del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso il suo disappunto riguardo all’accaduto. In una dichiarazione, Borrelli ha commentato: «È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto». Secondo il deputato, la cancellazione dagli elenchi suggerisce che De Crescenzo si sia resa irreperibile, un comportamento che, come ha sottolineato, è tipico di chi cerca di sfuggire a notifiche giudiziarie.

Il deputato ha continuato a mettere in discussione le motivazioni dietro la cancellazione di Rita De Crescenzo dagli elenchi, insinuando che potrebbe esserci stata un’intenzione deliberata di evitare responsabilità legali. «Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma», ha detto Borrelli. Ha quindi auspicato che la magistratura avvii un’indagine approfondita su questa situazione, definendola «sconcertante».

Il caos al seggio ha messo in luce le problematiche legate alla registrazione degli elettori e all’importanza di mantenere aggiornati i propri dati presso le autorità competenti. La questione della cancellazione dagli elenchi elettorali è un tema ricorrente, soprattutto in occasione delle elezioni, quando molti cittadini si trovano a dover affrontare imprevisti che possono compromettere il loro diritto di voto. In questo caso specifico, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione delle informazioni da parte del Comune e sulla responsabilità dei cittadini nel comunicare eventuali cambi di residenza.

La presenza di Rita De Crescenzo nel dibattito pubblico è stata notevole negli ultimi tempi, con la tiktoker che ha utilizzato la sua piattaforma per discutere di temi sociali e politici. La sua incapacità di votare, quindi, ha avuto un impatto non solo sulla sua persona, ma ha anche sollevato interrogativi più ampi riguardo alla partecipazione giovanile alle elezioni e alla necessità di garantire che tutti gli elettori possano esercitare il loro diritto in modo agevole.

La campagna elettorale, in particolare quella a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, ha visto un’ampia mobilitazione di sostenitori e attivisti. Tuttavia, l’incidente al seggio ha distolto l’attenzione dalle questioni politiche in gioco, portando invece a un focus sulla gestione amministrativa e sulle responsabilità individuali. La reazione di Borrelli e altri politici potrebbe influenzare il dibattito pubblico sulla necessità di riforme nel sistema elettorale, in particolare per quanto riguarda la registrazione degli elettori e le procedure di voto.



