Roberta Bruzzone esce da Ore 14? La stoccata al vetriolo e l’addio a Milo Infante





Un messaggio pubblicato sui social da Roberta Bruzzone ha suscitato speculazioni riguardo al suo futuro professionale, suggerendo un possibile addio al programma Ore 14 di Rai2, condotto da Milo Infante. La criminologa, nota per il suo lavoro di divulgazione scientifica in televisione, ha condiviso un lungo post che sembra segnare una svolta significativa nella sua carriera. La sua assenza nella puntata di Ore 14 Sera del 27 novembre ha alimentato ulteriormente i sospetti, insieme alla sua mancanza di presenza nel programma successivo.





Nel suo messaggio, Bruzzone ha affermato: “Il 2026 sarà un anno densissimo di nuovi progetti televisivi a cui ho scelto di dedicarmi in maniera prioritaria”. Fin qui, nulla di particolare. Tuttavia, la frase successiva ha chiarito ulteriormente le sue intenzioni: “Ho maturato una decisione molto chiara: voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo sui contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica”. Questa dichiarazione segna una netta separazione tra il suo passato e il futuro professionale che intende perseguire.

Un follower ha posto direttamente la domanda che molti si stavano facendo: cosa accadrà con la sua presenza a Ore 14? La risposta di Bruzzone è stata enigmatica ma chiara: “Scelte doverose. Spiegherò meglio quando verrà il momento”. Questa affermazione ha confermato le ipotesi di un cambiamento imminente.

Nel post, Bruzzone ha delineato il suo ideale di lavoro, sottolineando il programma Nella Mente di Narciso, che conduce su Rai2 in seconda serata. Ha specificato: “Non è un programma costruito, qui sono bandite le opinioni destituite di fondamento scientifico”. Questa dichiarazione, per contrasto, solleva interrogativi sulle trasmissioni che non rispettano questi criteri, insinuando una critica nei confronti di altri format televisivi, incluso quello di Infante.

La criminologa ha evidenziato la sua intenzione di concentrarsi su “ciò che davvero merita di essere divulgato: informazione corretta, strumenti utili, analisi serie”. Questo manifesto programmatico sembra escludere automaticamente il format di Ore 14, lasciando intendere che Bruzzone desideri allontanarsi da un contesto che non rispecchia le sue aspirazioni professionali.

La sua assenza dal programma potrebbe essere legata a un recente confronto avvenuto in diretta durante la puntata del pomeriggio, in merito al caso di Garlasco, con il conduttore Milo Infante. Secondo fonti vicine, il disaccordo con Infante, unito alla presenza di un ospite a lei non gradito, avrebbe spinto Bruzzone a disertare la trasmissione. Resta da vedere se questa assenza sia definitiva o meno.

In questo contesto, le reazioni sui social media non si sono fatte attendere, con molti fan che hanno espresso preoccupazione e curiosità riguardo al futuro della criminologa in televisione. La comunità di seguaci di Bruzzone è in attesa di ulteriori chiarimenti, mentre i suoi sostenitori sperano di vederla continuare a contribuire alla divulgazione scientifica in spazi che riflettano i suoi valori e le sue competenze.



