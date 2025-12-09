Roma, 23enne violentata da tre uomini all’uscita della metro. È caccia agli aggressori

Una violenza di gruppo ha insanguinato una delle fermate della metropolitana di Roma. Nella notte di domenica 7 dicembre 2025, intorno a mezzanotte, una studentessa di 23 anni è stata aggredita e stuprata da tre uomini alle scale di uscita della stazione Jonio, capolinea della linea B1 nel quartiere Tufello.





La dinamica, ricostruita dalle prime indagini, racconta pochi minuti di puro terrore. La giovane, appena scesa dal treno, è stata avvicinata a pochi metri dall’uscita. I tre l’hanno circondata, bloccandole ogni via di fuga. Due di loro l’hanno immobilizzata, mentre il terzo ha commesso la violenza sessuale. Tutto si è consumato in un’area semideserta della stazione, in un lasso di tempo brevissimo e agghiacciante.

Subito dopo l’aggressione, i tre uomini si sono dati alla fuga, scomparendo nelle strade adiacenti. La ragazza, in stato di shock, è riuscita comunque a chiedere aiuto e a raggiungere autonomamente un ospedale della capitale, dove ha ricevuto le prime cure e ha sporto denuncia per violenza sessuale e aggressione.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, sono scattate immediatamente. I Carabinieri della Compagnia di Montesacro, supportati dal Nucleo Investigativo, sono al lavoro per identificare gli aggressori. L’attenzione si sta concentrando sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che presidiano l’area del capolinea e i suoi dintorni. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti del trio prima dell’aggressione, per capire se abbiano individuato la vittima già a bordo della metropolitana o nei pressi della stazione.

Questo gravissimo episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle stazioni e nelle periferie di Roma, un argomento periodicamente al centro del dibattito pubblico dopo simili eventi criminosi. La ferita per la vittima è profonda, non solo fisica ma psicologica, e il percorso di giustizia e risarcimento è appena iniziato.

La caccia ai tre uomini è ora una priorità. Chiunque abbia informazioni, o abbia notato comportamenti sospetti nella zona della metro Jonio nella serata di domenica, è invitato a contattare le forze dell’ordine. La speranza è che le indagini delle forze dell’ordine portino presto a un’identificazione, per consegnare alla giustizia i responsabili di un gesto che ha violato non solo una persona, ma il senso stesso di sicurezza collettiva.