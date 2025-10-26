Roma, padre disperato bloccato nel traffico con la figlia di un anno in fin di vita: i poliziotti le salvano la vita





Una bambina di soli quattordici mesi, Alice, è stata salvata durante la notte grazie alla prontezza di due agenti del commissariato Sant’Ippolito, Jacopo e Gaia. La piccola era in grave difficoltà respiratoria e necessitava di cure immediate in ospedale. L’intervento dei poliziotti è stato decisivo per evitare che il padre rimanesse bloccato nel traffico di Roma, consentendogli di raggiungere rapidamente il Policlinico Umberto I, dove la bimba è stata soccorsa dai medici.





L’episodio si è verificato nel cuore della notte. I due agenti, fermi a un semaforo, hanno notato un’auto bloccata al centro della strada, circondata da altre macchine. Il conducente, disperato, suonava il clacson senza sosta. Insospettiti dalla scena, Jacopo e Gaia si sono avvicinati per verificare la situazione. All’interno dell’auto hanno trovato un padre in evidente stato di agitazione e, sul seggiolino posteriore, la piccola Alice, che faticava a respirare e sembrava sul punto di perdere conoscenza.

Resisi conto dell’urgenza, i due agenti hanno immediatamente contattato la sala operativa per ottenere l’autorizzazione all’uso dei dispositivi acustici e luminosi. Una volta ricevuto il via libera, si sono posizionati davanti all’auto del padre per aprirgli la strada e scortarlo fino al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Grazie alla loro tempestività, la bambina è stata affidata alle cure dei medici in tempo utile e ha ripreso a respirare normalmente poco dopo.

“La prontezza e il sangue freddo dimostrati dai due agenti sono stati fondamentali per garantire la sopravvivenza della piccola”, ha sottolineato la Polizia di Stato in una nota ufficiale. “Il padre, con le lacrime agli occhi, ha potuto abbracciare la figlia e ringraziare i due agenti che avevano reso possibile quel miracolo”.

Nei giorni successivi all’accaduto, Jacopo e Gaia hanno avuto l’opportunità di incontrare nuovamente la famiglia. Durante l’incontro, la piccola Alice ha mostrato un gesto toccante: appena ha visto Gaia, ha teso le braccia verso di lei e si è stretta al suo collo, come se riconoscesse nella divisa della poliziotta l’abbraccio protettivo che le aveva salvato la vita.

L’episodio mette in luce l’importanza del pronto intervento delle forze dell’ordine in situazioni critiche e il loro ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie alla sinergia tra i due agenti e la sala operativa, è stato possibile superare gli ostacoli rappresentati dal traffico cittadino di Roma e salvare una vita.

Il gesto di Jacopo e Gaia non solo ha permesso alla piccola Alice di ricevere le cure necessarie in tempo, ma ha anche lasciato un segno indelebile nella memoria della famiglia, che non smette di ringraziare i due poliziotti per il loro intervento determinante.



