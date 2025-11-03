Roma, secondo crollo della Torre dei Conti: i Vigili del Fuoco colpiti mentre cercavano di liberare un operaio





Un incidente di rilevante entità si è verificato a Roma, in largo Corrado Ricci, con il crollo di una porzione della Torre dei Conti, attualmente in fase di ristrutturazione. L’evento ha provocato un forte boato, seguito da urla di allarme. Quattro operai sono stati soccorsi, con uno di essi in condizioni critiche, rimasto intrappolato tra le macerie. Durante le operazioni di salvataggio, si è verificato un ulteriore cedimento, aggravando la situazione.





L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 11:15 da parte degli operai e di diversi passanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i Carabinieri, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico e la Polizia di Stato. Sono state inoltre dispiegate ambulanze del 118 con personale medico. Le forze dell’ordine hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, interdetta al traffico pedonale e veicolare, al fine di agevolare le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di emergenza.

Secondo quanto comunicato da fonti dei Vigili del Fuoco, quattro persone sono state soccorse e estratte vive. Si tratta di operai impegnati nel cantiere. Uno di essi è rimasto bloccato tra le macerie, mentre altri tre sono rimasti intrappolati in quota. Sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco mediante l’utilizzo dell’autoscala. Pur sotto choc, i quattro operai soccorsi sono illesi. Il loro collega, invece, versa in condizioni più gravi.

I soccorritori hanno raggiunto l’operaio intrappolato con la scala, fornendogli ossigeno. L’uomo, pur in condizioni critiche, ha mantenuto la lucidità e ha risposto ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri impegnati nelle operazioni di salvataggio.

