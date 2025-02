Rosalinda Cannavò invita la Ruta a non chiamarla più Adua, ma sui social conserva ancora quel nome: “Non è possibile cambiarlo”

Negli ultimi giorni, il battibecco tra Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta ha attirato l’attenzione del pubblico. L’attrice ha risposto a delle dichiarazioni fatte dalla giornalista all’interno della casa del Grande Fratello, esprimendo il suo disappunto per essere ancora chiamata con il suo vecchio nome d’arte, Adua Del Vesco. In un momento di frustrazione, Rosalinda ha dichiarato: “Persone che hanno vissuto sei mesi con me e sanno il mio trascorso, continuano a chiamarmi Adua. Non ho parole”.





Nonostante la sua richiesta di essere chiamata Rosalinda, l’attrice continua a utilizzare il nome Adua sui social media. Questo ha sollevato interrogativi tra i suoi follower, che l’hanno accusata di incoerenza. Per chiarire la situazione, Rosalinda ha spiegato che il suo profilo Instagram è un account Meta Verified, il che implica alcune restrizioni sul cambiamento del nome utente. “Sul mio Instagram c’è scritto Adua Del Vesco perché non posso cambiarlo”, ha affermato. “La soluzione sarebbe eliminare l’account, però c’è scritto anche Rosalinda in grande”.

Per dimostrare la veridicità delle sue affermazioni, Rosalinda ha condiviso uno screenshot del messaggio ricevuto da Meta, che la informa della impossibilità di modificare il suo nome utente. “Visto che sto leggendo cattiverie assurde, ecco la dimostrazione del perché il mio nome utente non venga modificato da me ma da Instagram. Evidentemente chi ha la spunta blu non può fare cambi”, ha aggiunto.

L’ex gieffina ha anche condiviso il suo disappunto riguardo al comportamento di Maria Teresa Ruta, sottolineando che è strano che chi ha condiviso con lei un lungo periodo di tempo continui a commettere questo errore. “Mi fa strano che persone che hanno convissuto con me per così tanto tempo, vissuto la mia storia e le ragioni profonde che mi hanno portato a questo cambiamento, continuino a fare un errore del genere. Soprattutto perché hanno vissuto la ragione del mio voler tornare a chiamarmi Rosalinda”, ha dichiarato.

Questa non è la prima volta che Rosalinda Cannavò affronta il tema del suo nome d’arte. Circa tre anni fa, durante un’intervista a Verissimo, l’attrice ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione di distaccarsi da Adua Del Vesco. Ha raccontato le difficoltà che ha affrontato nel tentativo di raggiungere un’immagine ideale, ma lontana dalla realtà. “Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare molto male, ma la cosa non mi spaventava. Consideravo la morte quasi come una liberazione. Non sopportavo più di essere un’altra persona: la parte vera di me voleva essere liberata il prima possibile”, ha rivelato Rosalinda.

Inoltre, ha aggiunto: “Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”. Queste parole evidenziano il profondo significato che il cambiamento del nome ha avuto per lei, non solo a livello professionale ma anche personale.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha sollevato un’altra controversia, accusando Helena Prestes di cercare di replicare la dinamica di gioco che si era instaurata tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ruta ha insinuato che Helena avesse in mente di creare una nuova “ship” simile a quella passata. In risposta, Helena ha ribattuto: “Non mi è piaciuto quello che hai detto a Zeudi, di Dayane e di Rosalinda. Non c’entra niente”. Rosalinda, nel frattempo, ha ringraziato Helena per averla chiamata con il suo nome di battesimo: “Grazie per avermi almeno tu chiamata Rosalinda”.