Rosie Roche, cugina di secondo grado dei principi William e Harry, è stata trovata morta nella casa di famiglia a Norton, nel Wiltshire, accanto a una pistola

Una tragedia ha colpito la famiglia reale inglese. Lo scorso 14 luglio, nella residenza di famiglia situata a Norton, nel Wiltshire, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Rosie Roche, giovane di 20 anni e cugina di secondo grado dei principi William e Harry. Accanto al cadavere è stata trovata un’arma da fuoco. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso, ma al momento non sembrano esserci altre persone coinvolte.





Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava preparando i bagagli per una vacanza con gli amici quando è avvenuta la tragedia. La notizia è stata diffusa dal quotidiano britannico The Sun, che ha riportato anche la totale assenza di dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia reale. Un portavoce della famiglia ha però espresso il proprio dolore: “Ci mancherà moltissimo”. Il tribunale del Wiltshire e di Swindon ha aperto un fascicolo per condurre gli accertamenti necessari.

Chi era Rosie Roche? La giovane apparteneva a una famiglia aristocratica: suo padre, Hugh Roche, è noto nell’ambiente nobiliare britannico. Era nipote dello zio della principessa Diana e studiava Letteratura Inglese presso l’Università di Durham. Nel necrologio pubblicato sul giornale locale Yorkshire Post, si legge: “Roche Rosie Jeanne Burke. Morta lunedì 14 luglio 2025. Figlia adorata di Hugh e Pippa, sorella incredibile di Archie e Agatha, nipote di Derek e Rae Long”. I funerali si svolgeranno in forma privata.

La morte di Rosie Roche non è l’unico evento drammatico che ha scosso la famiglia reale negli ultimi anni. Nel febbraio del 2024, un altro lutto aveva colpito il nucleo familiare: Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella (cugina dei principi William e Harry), era stato trovato morto con una grave ferita alla testa e accanto a lui era stata rinvenuta un’arma da fuoco. In quel caso, il medico legale aveva stabilito che si trattava di suicidio.

Anche se le circostanze del decesso di Rosie Roche rimangono ancora poco chiare, le autorità stanno procedendo con tutte le verifiche necessarie per stabilire cosa sia realmente accaduto.