Ruffini sulla morte del padre: “Mi ha aspettato, l’ultima parola è stata malachite”





Durante un’emozionante intervista a Verissimo, Paolo Ruffini si è aperto sul ricordo del padre, scomparso il 22 febbraio 2022, rivelando momenti di grande commozione. La conduttrice Silvia Toffanin ha cercato di strappare un sorriso all’attore, dicendo: “Vorrei parlare con te, ma sei peggio di me”, un modo per alleggerire il tono della conversazione. Ruffini ha raccontato che suo padre, che lavorava in Marina, gli ha impartito un’educazione molto rigida. Tra i tre fratelli, lui è stato quello che ha avuto più conflitti con il genitore, ma ha aggiunto: “Nell’ultimo periodo era un mio fan, ci siamo addolciti molto”.





Paolo Ruffini ha descritto le ultime ore trascorse con il padre, considerandole un grande dono. “Mi ha aspettato. Se n’è andato una notte e io ero lì accanto a lui. È strano da dire, ma il giorno in cui mi sono sentito più vicino a mio padre è il giorno in cui se n’è andato. È stata una notte bellissima, di preghiere e gratitudine. È stato molto bello”, ha spiegato. Ha anche condiviso che l’ultima parola che il padre gli ha detto è stata “malachite”, un minerale di cui è appassionato. Mostrando una pietra di malachite che portava con sé, ha affermato: “Questa era sul suo comodino, io me la porto sempre dietro. È come se lui fosse entrato un po’ in me. Le persone che mi conoscono bene dicono che da quando se n’è andato gli assomiglio di più”.

Oltre al ricordo del padre, Ruffini ha parlato della sua vita sentimentale attuale. Da quattro anni è fidanzato con Barbara Clara Pereira, l’attrice nota per il suo ruolo in CentoVetrine. Ruffini ha espresso il desiderio di diventare padre, ma ha chiarito che non è un progetto immediato. “Ne parliamo, se dovesse accadere saremmo felici, ma è una cosa che ancora ha bisogno di sedimentare un attimo. Poi non è una cosa su cui ci si accanisce”, ha dichiarato.

L’attore ha anche sottolineato di avere un ottimo rapporto con la sua ex moglie, Claudia Campolongo, con la quale è stato sposato dal 2007 al 2013. Ha spiegato che tra la sua ex e la sua attuale compagna c’è un grande equilibrio: “È semplice quando sono due donne intelligenti e riescono a trovare un equilibrio sapendo che l’amore non ha una posizione fatta di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Gli amori sono tanti, si spostano”. Ruffini ha concluso con una riflessione profonda: “Penso che due persone che si sono volute molto bene, quando si lasciano ha più senso se continuano a volersi bene anziché odiarsi. Claudia mi disse una frase molto bella: ‘Non ti lascio, ti libero’. Amare così tanto qualcuno da insegnargli ad amare se stesso. Mi ha insegnato a vivermi la mia libertà”.



