Sandokan stravince negli ascolti TV del 1 dicembre: La ruota e Affari tuoi si contendono il pubblico





Nella serata di lunedì 1 dicembre, la sfida degli ascolti TV ha visto contrapporsi due programmi di grande richiamo: la prima puntata della serie Sandokan, trasmessa su Rai1, e il reality Grande Fratello, condotto da Simona Ventura su Canale 5. La serie, che ha come protagonisti Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor, ha riscosso un notevole successo, totalizzando 5.755.000 spettatori e registrando un impressionante 33.9% di share. Questo risultato rappresenta una vittoria significativa per Lux Vide e Rai Fiction.





Dall’altra parte, il Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Mattia Scuderi e la qualificazione di Jonas Pepe per la finale, ma ha ottenuto solo 1.852.000 spettatori con un 14.3% di share, segnando un netto distacco rispetto alla concorrenza.

In access prime time, la competizione si è spostata su Rai1 con Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha visto partecipare una concorrente di nome Sofia dall’Emilia Romagna. Il programma ha ottenuto 5.289.000 spettatori e un 24.5% di share. Tuttavia, Canale 5 ha avuto la meglio con il suo programma La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha raccolto 5.674.000 spettatori e il 26.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti generaliste, Rai2 ha trasmesso il film The Covenant, che ha attirato 641.000 spettatori, pari al 3.6% di share. Rai3 ha messo in onda Lo stato delle cose, condotto da Massimo Giletti, con 967.000 spettatori e un 6.3% di share. Su Italia1, il film Fast & Furious 9 ha interessato 817.000 spettatori, registrando un 5.1% di share. Rete4 ha offerto un approfondimento con Quarta repubblica, seguito da 562.000 spettatori e il 4.2% di share. Tv8 ha trasmesso Gialappa Show, che ha ottenuto 682.000 spettatori e il 4.1% di share. Su La7, La torre di Babele ha interessato 724.000 spettatori, mentre su Nove, Little Big Italy ha raccolto 350.000 spettatori, con un modesto 1.9% di share.



