Sandro Giacobbe, funerali il 9 dicembre: la famiglia chiede offerte per il reparto Oncologia

La camera ardente per Sandro Giacobbe apre lunedì 8 dicembre nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, con visite dalle 10 alle 17; martedì 9 dalle 9 alle 12. La benedizione è prevista lunedì alle 16 nella stessa cappella, mentre i funerali si celebrano martedì alle 15 nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. La famiglia ha selezionato la foto per i manifesti e raccomanda di destinare offerte al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino, evitando fiori.

Sandro Giacobbe è mancato a 75 anni lasciando la moglie Marina Peroni, la figlia adottiva Erika con il marito Luca, i figli Andrea e Alessandro – che con la moglie Greta gli ha dato i nipoti Filippo ed Edoardo – e il fratello Bruno. Nei giorni successivi alla notizia, colleghi del mondo musicale, rappresentanti istituzionali e amici hanno espresso cordoglio alla famiglia.

Gianni Morandi ha condiviso sui social una foto con il cantautore, scrivendo: «Caro Sandro, voglio ricordarti così, con questo sorriso e con la tua Marina accanto». La Regione Liguria, attraverso il presidente Marco Bucci e l’assessore alla cultura Simona Ferro, ha espresso: “Apprendiamo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Sandro Giacobbe, artista e cantautore di successo con brani che hanno accompagnato intere generazioni. Lo piange il mondo della musica ma anche la Liguria, dove è nato e dove ha sempre voluto vivere”.

La sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha dichiarato: “La scomparsa di Sandro Giacobbe addolora profondamente la nostra comunità. È stato un artista sensibile e autentico… profondamente legato a un territorio che oggi piange un talento capace di raccontare la nostra identità con delicatezza e sincerità”. L’ex sindaca di Cogorno, Enrica Sommariva, ha ricordato il matrimonio del 2022: “Un ricordo che ci accompagnerà sempre, come tutti gli altri momenti vissuti con lui, segnati dalla sua serenità, dalla profondità d’animo e dal suo immancabile sorriso. Domani saremo sulla stessa piazza che li vide coronare il loro sogno e lo ricorderemo a Cogorno”.

La Virtus Entella, club con cui Giacobbe aveva collaborato, ha postato un semplice “Ciao Sandro”, salutando un amico oltre che un artista.



