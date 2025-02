Sanremo 2025, Pinuccio anticipa la vittoria di Olly: “Non so nemmeno chi è, ma vince lui”

Pinuccio di Striscia la Notizia svela in anticipo il vincitore di Sanremo 2025. Il riferimento a Marta Donà alimenta le polemiche sul Festival.





Un nuovo capitolo si aggiunge alle polemiche post Festival di Sanremo 2025. Un video diffuso da Striscia la Notizia sta facendo discutere: durante una trasmissione su Telebari, registrata il 5 febbraio e andata in onda il 7, l’inviato Pinuccio aveva anticipato la vittoria di Olly, scatenando interrogativi sulla trasparenza del Festival.

Nel video, Pinuccio dichiara senza esitazioni:

“Quest’anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui”.

Le sue parole hanno lasciato sbalorditi i conduttori in studio e, ora che la previsione si è rivelata esatta, il dibattito sulla gestione del Festival si è riacceso, con molti che si chiedono se ci sia qualcosa di poco chiaro dietro il successo del giovane artista genovese.

La “profezia” di Pinuccio e il riferimento a Marta Donà

Durante la trasmissione, Pinuccio ha sollevato una questione che da anni accompagna il Festival di Sanremo: chi c’è dietro i vincitori? L’inviato di Striscia ha dichiarato:

“Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c’è dietro… andate a vedere chi c’era dietro il vincitore dell’anno scorso.”

Il riferimento era chiaro: Marta Donà, manager di Olly e di altri vincitori delle ultime edizioni del Festival, come Angelina Mango (Sanremo 2024), Marco Mengoni (Sanremo 2023) e i Maneskin (Sanremo 2022). La sua presenza costante dietro i trionfi sanremesi ha sollevato più di un interrogativo, alimentando le teorie di chi accusa il Festival di essere pilotato.

Polemiche sul sistema di votazione

La diffusione del video di Pinuccio arriva in un momento in cui il sistema di votazione di Sanremo è già sotto accusa. Durante le conferenze stampa del Festival, giornalisti e critici hanno chiesto maggiore trasparenza sui criteri che determinano i vincitori, soprattutto quando si tratta di artisti emergenti come Olly.

Il giovane cantante, che ha conquistato il pubblico con la sua emozionante Balorda nostalgia, si è trovato al centro di un dibattito più ampio che coinvolge non solo la sua vittoria, ma anche la gestione complessiva del Festival.

La reazione del pubblico

La “profezia” di Pinuccio non ha lasciato indifferenti gli utenti sui social, dove il dibattito si è acceso immediatamente. Da un lato, c’è chi difende il talento di Olly, sottolineando che la sua vittoria è meritata. Dall’altro, c’è chi si chiede se il Festival sia davvero una competizione equa.

Tra i commenti più critici si legge:

“Ma allora che votiamo a fare? Tutto già deciso!”

Altri, invece, minimizzano le accuse, ironizzando sulle parole di Pinuccio:

“Pinuccio veggente! Ma per favore, Olly ha vinto perché è bravo, non perché c’è un complotto.”

Marta Donà e il suo ruolo nel panorama musicale

Il nome di Marta Donà continua a essere al centro delle discussioni. La manager, che ha costruito una carriera solida rappresentando alcuni dei più grandi talenti italiani, viene spesso indicata come una figura di grande influenza nel mondo della musica. Se da un lato il suo lavoro è indiscutibile, dall’altro la sua presenza ricorrente dietro i vincitori di Sanremo solleva dubbi e alimenta le polemiche.