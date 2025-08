Scandalo Pfizer, il New York Times smaschera l’UE: denuncia contro la “Megera” e l’intero esecutivo

L’estate si prospetta complessa per Ursula von der Leyen. La Presidente della Commissione europea, confermata un anno fa per un ulteriore mandato quinquennale, ha affrontato a luglio una mozione di sfiducia da parte del Parlamento europeo e le critiche per l’accordo con Donald Trump sui dazi.





Un nuovo elemento di criticità emerge dalle pagine del New York Times, che rivela la probabile cancellazione degli SMS scambiati dalla Presidente con l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, durante le trattative per l’acquisto dei vaccini anti-Covid.

Questi messaggi, visionati dal suo principale consigliere, rappresentano il fulcro del cosiddetto “Pfizergate”. Il quotidiano statunitense ha citato in giudizio l’esecutivo dell’Unione Europea dopo il rifiuto di condividere i messaggi in base alle leggi sulla trasparenza dell’Unione.

L’acquisto delle dosi ha comportato un investimento di diversi miliardi di euro e la lettura dei rapporti telefonici tra von der Leyen e Bourla mirava a verificare la correttezza di tutte le procedure seguite.

A maggio, il tribunale ha affermato che la Commissione non ha fornito una spiegazione credibile per il rifiuto di accesso.

In una lettera al New York Times datata 28 luglio, la Commissione ha dichiarato che il capo di gabinetto di von der Leyen, Björn Seibert, ha esaminato il telefono e l’applicazione Signal, non trovando alcun messaggio corrispondente alla descrizione fornita.

Inoltre, viene riferito che Seibert ha controllato il suo telefono anche nel 2021, scoprendo che i messaggi servivano solo a garantire la programmazione delle chiamate tra von der Leyen e Bourla, non essendo stati conservati come documenti ufficiali.

La Commissione insiste sul fatto che i messaggi di testo e altre comunicazioni elettroniche “effimere” non costituiscono necessariamente documenti di interesse da salvare o rendere pubblici.

La Commissione ha inoltre osservato nella sua lettera che il telefono è stato sostituito “diverse volte” da quando i messaggi sono stati scambiati, l’ultima volta a metà del 2024.