Scontri durante la manifestazione per la Palestina diretta alla Festa del Cinema di Roma, la polizia usa idranti e manganelli





Nella serata di oggi, 24 ottobre, si sono verificati scontri a Roma durante una manifestazione a sostegno della Palestina. I manifestanti, che si erano radunati nel quartiere Pinciano, hanno tentato di dirigersi verso l’Auditorium Parco della Musica, dove si svolge il Festival del Cinema di Roma. La polizia, in assetto antisommossa, ha intervenuto per fermare il corteo non autorizzato, utilizzando manganelli e idranti, dando vita a momenti di forte tensione.





La manifestazione è iniziata nel pomeriggio, intorno alle 18, e ha visto partecipare diverse associazioni palestinesi, Arci Roma e vari collettivi. Gli organizzatori avevano annunciato l’intenzione di “Bloccare l’ambasciata israeliana”, un chiaro segnale della loro determinazione a portare avanti le proprie richieste. Tuttavia, la Questura di Roma aveva già messo in chiaro che il presidio per la Palestina era stato autorizzato solo come manifestazione statica, senza possibilità di spostamenti.

Poco prima che i manifestanti iniziassero a muoversi, il questore ha emesso un’ordinanza che imponeva lo scioglimento del corteo. Il dirigente dell’ordine pubblico ha comunicato ai presenti che, ai sensi del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, era vietato qualsiasi spostamento verso altre località. La Questura ha avvertito i promotori della manifestazione che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto con l’uso della forza pubblica per disperdere i manifestanti.

Le tensioni sono aumentate quando i manifestanti hanno cercato di avanzare, nonostante l’ordine di scioglimento. La polizia ha quindi attuato misure di contenimento, utilizzando manganelli e idranti per fermare il gruppo. Questo intervento ha provocato una reazione da parte dei partecipanti, che hanno iniziato a opporsi, dando vita a scontri diretti con le forze dell’ordine.

Le immagini e i video diffusi sui social media mostrano i momenti di caos, con i manifestanti che si sono trovati in difficoltà di fronte alla determinazione della polizia di mantenere l’ordine. La situazione è diventata critica, con la polizia che ha dovuto intensificare le misure di sicurezza per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nonostante gli avvertimenti e le misure di contenimento, i manifestanti hanno continuato a esprimere il loro sostegno alla causa palestinese, sottolineando la loro insoddisfazione per la situazione attuale e per le politiche adottate nei confronti della Palestina. Le associazioni coinvolte hanno ribadito la necessità di far sentire la propria voce, anche di fronte a una repressione apparente.

La manifestazione di oggi si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione a livello nazionale e internazionale, in risposta agli eventi recenti che hanno colpito la Palestina. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa questione, chiedendo a gran voce la fine delle violenze e una risoluzione pacifica del conflitto.

L’episodio di Roma si colloca in una serie di manifestazioni che hanno avuto luogo in diverse città italiane e europee, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Palestina. Le autorità, da parte loro, continuano a monitorare la situazione, temendo che ulteriori manifestazioni possano portare a scontri simili.



