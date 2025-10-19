Scontro a Ballando con le stelle: Barbara D’Urso replica a Selvaggia Lucarelli, “Due anni ferma ingiustamente”





Sabato sera, durante la puntata di Ballando con le stelle, si è consumato un acceso confronto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. L’episodio è esploso subito dopo l’esibizione della conduttrice, che ha ballato un quickstep sulle note di “Maria Marì” con il ballerino Pasquale La Rocca. Il confronto tra le due è stato intenso e ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto da interrompersi solo per un break pubblicitario, segno di un intrattenimento televisivo di alto livello.





La performance di D’Urso ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri della giuria. Mentre il pubblico si è alzato in piedi per applaudire, Rossella Erra, rappresentante del pubblico, l’ha accolto con entusiasmo. Tuttavia, Alberto Matano ha espresso riserve, dichiarando: “Tu sei un grande concorrente di Ballando che mi lascia perplesso, però”. Queste parole hanno spinto D’Urso a chiedere chiarimenti: “Io però non ho capito che cosa vi aspettate”. La sua risposta ha generato una standing ovation dal pubblico, che aveva già applaudito al termine della sua esibizione.

Il giudice Ivan Zazzaroni ha preso le distanze dalle critiche, affermando: “A Paolo Belli chiediamo di fare il concorrente. A te chiediamo di fare Barbara D’Urso. Tu sei riuscita a farmi piacere il quick. Mi sono molto divertito e ti faccio i complimenti”. Questo commento ha messo in evidenza la divisione di opinioni all’interno della giuria.

Tuttavia, è stata Selvaggia Lucarelli a lanciare l’affondo più incisivo: “Mi fa sorridere il candore di Canino e di Zazzaroni. Tu sei qui per fare show”. D’Urso ha risposto con fermezza, sottolineando: “Questo non è il mio show. È lo show di Milly Carlucci”. Ma Lucarelli ha insistito, rivelando la sua interpretazione della situazione: “Tu sai benissimo che se ti nascondi e ti blindi dietro meravigliose coreografie, sorridi e se ne vanno a casa, poi tutta la settimana si parla di Beppe Convertini e Marcella Bella, c’è un problema. E tu lo sai bellissimo. Sei stata la tv e lo sei ancora. Sei stata anche la più brava per certi versi”. Alla fine, Lucarelli ha messo in discussione l’esperienza di D’Urso: “Sembri una ragazzina quando balli ed è tutto molto bello. Ma mi chiedo: quando finirà quest’esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘Barbara balla bene’?”.

Barbara D’Urso ha cercato di riportare il dialogo su toni più civili, affermando: “Non mi piacerebbe se mi venisse detto che sono stata 13 puntate a fare le polemiche. Questo non mi interessa. C’è un rapporto particolare tra me e te, sono convinta che ci stimiamo. Ma io lo chiedo a te: cosa ti piacerebbe? Che tipo di show vorresti da Barbara D’Urso?”. La risposta di Lucarelli è stata netta: “Mi piacerebbe semplicemente vedere qualcosa di te che io non conosco. Sei una prima della classe”. A questo punto, D’Urso ha alzato il tono della conversazione, affermando: “Io non sono la prima della classe. Ho 68 anni e ho deciso di fare un passo diverso da quanto fatto finora e questo è quello che ho intenzione di fare. Ed è un passo avanti per quanto mi riguarda. Ci vuole coraggio a fare il concorrente”.

Lucarelli non ha tardato a rispondere: “Coraggio? Eri ferma da un anno e mezzo”. Questa provocazione ha toccato un nervo scoperto per D’Urso, che ha replicato con passione: “Erano due anni, ed ero ferma ingiustamente. Io lo so che volevi questo. È questo lo show? È questo che volevi? Tu non puoi sapere quello che è successo due anni fa, professionalmente e umanamente per quanto mi riguarda”.

Quando lo scontro ha raggiunto un livello di tensione palpabile, Milly Carlucci è intervenuta per annunciare un’interruzione pubblicitaria, un gesto che ha permesso di alleggerire l’atmosfera. Al rientro, D’Urso ha osservato: “La pubblicità è arrivata e ha fatto ammosciare tutto”. Questo scambio di battute ha messo in evidenza le divergenze di opinione tra Lucarelli e D’Urso, entrambe con storie professionali significative e passate interazioni.



