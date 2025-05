Scontro con turisti israeliani: pioggia di recensioni sulla Taverna Santa Chiara a Napoli

Uno scontro acceso si è verificato presso il ristorante Taverna a Santa Chiara, situato nel centro storico di Napoli, coinvolgendo un gruppo di turisti israeliani e la proprietaria, Nives Monda. L’episodio, che ha attirato l’attenzione anche sui social media, ha sollevato accuse di antisemitismo e ha generato un’ondata di recensioni contrastanti sull’attività.





Secondo quanto riportato, i turisti israeliani stavano consumando il loro pasto quando si è verificata una discussione con la titolare. Un video registrato dai turisti stessi, che mostra solo una parte del confronto, documenta il momento in cui Nives Monda invita il gruppo a lasciare il locale. I turisti hanno interpretato l’episodio come un gesto discriminatorio, accusando la ristoratrice di antisemitismo. Tuttavia, la titolare ha respinto queste accuse, affermando durante un’intervista con Fanpage.it: “Sono antisionista e contro l’apartheid, per questo ho chiesto loro di andarsene.”

La vicenda ha avuto un forte impatto sui social network, dove si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti e recensioni. Nives Monda ha dichiarato di aver ricevuto minacce dopo la pubblicazione del video da parte dei turisti israeliani. Sui social, in particolare su Facebook, si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà nei confronti della ristoratrice, soprattutto da parte di utenti provenienti dal mondo arabo. Molti hanno espresso il loro sostegno scrivendo recensioni positive per il ristorante o manifestando apertamente vicinanza alla titolare.

Dall’altro lato, non sono mancate critiche e recensioni negative. Alcuni utenti hanno accusato il locale e i suoi gestori di nutrire sentimenti antisemiti e di ostilità verso Israele. Il dibattito online riflette una divisione netta tra chi condanna l’accaduto e chi invece difende la posizione di Nives Monda.

La questione non è passata inosservata nemmeno alle autorità locali. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Comune hanno espresso solidarietà ai turisti israeliani coinvolti nell’episodio. L’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha dichiarato a Fanpage.it: “Abbiamo dato solidarietà. Loro hanno raccontato che sarebbero andati a visitare il Vesuvio e i musei.” Inoltre, l’assessora ha annunciato un incontro con Nives Monda per ascoltare anche la sua versione dei fatti.

L’episodio della Taverna a Santa Chiara evidenzia come un fatto locale possa rapidamente trasformarsi in un caso mediatico di portata internazionale, alimentando discussioni su temi delicati come l’antisemitismo e le tensioni politiche legate al Medio Oriente. La situazione continua a far discutere e a generare reazioni contrastanti sia online che offline.