Scontro frontale a Vignanello: marito e moglie muoiono sul colpo, figlia 24enne in condizioni gravissime





Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 9 agosto 2025 a Vignanello, in provincia di Viterbo, lungo la strada provinciale che collega il comune a Vasanello. Due automobili sono entrate in collisione frontale, causando la morte immediata di una coppia e lasciando la loro figlia in condizioni estremamente gravi. La famiglia coinvolta era composta da Marcello Montanaro, 56 anni, sua moglie Maria Vittoria Rita, 57 anni, e la loro figlia Aurora Montanaro, di 24 anni.





Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 20:00. L’auto su cui viaggiava la famiglia stava procedendo in direzione di Vasanello quando si è scontrata con un altro veicolo proveniente dal senso opposto. L’impatto è stato devastante: i coniugi Montanaro sono deceduti sul colpo, mentre la giovane Aurora è rimasta intrappolata tra le lamiere dell’auto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla utilizzando attrezzature specifiche come cesoie idrauliche.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con l’ausilio di un’ambulanza e un elicottero. La gravità delle condizioni della ragazza ha reso necessario il suo trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma tramite elicottero. Attualmente, la prognosi rimane riservata. Aurora Montanaro è una figura nota nella comunità di Viterbo, essendo entrata a far parte dello staff dell’assessore comunale all’Urbanistica, Emanuele Aronne, nel marzo scorso.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente ha riportato ferite, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell’accaduto, analizzando diversi aspetti che potrebbero aver contribuito al tragico evento. Tra questi, sono stati effettuati test alcolemici e tossicologici sui conducenti per verificare eventuali responsabilità legate al consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Inoltre, gli investigatori stanno esaminando le condizioni dell’asfalto e della segnaletica stradale per accertare se vi siano stati fattori esterni che possano aver influenzato la dinamica dell’incidente.

L’impatto ha lasciato una profonda ferita nella comunità locale. La coppia deceduta era ben conosciuta nella zona, e la giovane Aurora, con il suo recente impegno nell’amministrazione comunale, aveva iniziato a distinguersi professionalmente. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici, colleghi e concittadini, che ora attendono aggiornamenti sulle condizioni della ragazza.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Gli esperti stanno valutando ogni dettaglio per comprendere se si sia trattato di un errore umano o se vi siano stati altri fattori determinanti. Al momento, non sono emerse informazioni definitive che possano chiarire la dinamica esatta dello scontro.

La tragedia di Vignanello si aggiunge a una serie di incidenti stradali che continuano a mettere in evidenza l’importanza della sicurezza sulle strade provinciali. Le autorità locali stanno riflettendo sulla necessità di interventi mirati per migliorare le infrastrutture e prevenire simili eventi in futuro.



