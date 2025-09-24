Scontro tra autobus nel Catanzarese: feriti numerosi studenti e un conducente





Un grave incidente è avvenuto sulla Statale 106 nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, dove due autobus si sono scontrati, causando il ferimento di circa cento studenti e dell’autista di uno dei mezzi. L’incidente è accaduto mentre gli studenti si dirigevano verso le scuole del Catanzarese.





Secondo le prime ricostruzioni, uno degli autobus trasportava circa 100 studenti quando si è verificato il tamponamento con un altro pullman di linea. Fortunatamente, i danni riportati dai ragazzi sono stati per lo più lievi, con contusioni e ferite superficiali. Nessuna delle persone coinvolte ha subito conseguenze gravi, ma sono stati comunque allertati i soccorritori.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno inviato tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Alcuni studenti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre l’autista dell’autobus che trasportava i ragazzi ha riportato anch’egli delle contusioni.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina sono stati chiamati a intervenire per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato i rilievi del caso per comprendere meglio la dinamica del sinistro e le cause che lo hanno determinato. La circolazione sulla Statale 106 ha subito notevoli disagi, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni a causa dell’incidente.

Le autorità competenti hanno temporaneamente dirottato il traffico su una corsia con senso di marcia alternato per consentire ai soccorritori di raggiungere i ragazzi feriti e agli investigatori di effettuare i rilievi necessari. I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente, cercando di raccogliere testimonianze e prove utili.

Questo incidente mette in evidenza la necessità di prestare attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle scuole. Gli studenti, che si trovavano a bordo dell’autobus, hanno vissuto momenti di paura e confusione, ma grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, sono stati assistiti e curati rapidamente.

La comunità di Simeri Crichi è ora in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini avviate dai carabinieri. La speranza è che episodi simili possano essere evitati in futuro attraverso una maggiore vigilanza e misure di sicurezza più rigorose sui mezzi pubblici.



