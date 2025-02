Scoop shock su Pamela al Grande Fratello: Maria Monsè la accusa, e lei risponde duramente

Durante la puntata del Grande Fratello del 6 febbraio 2025, un’imprevista rivelazione su Pamela Petrarolo ha scatenato una polemica inaspettata e le sue risposte non si sono fatte attendere

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 6 febbraio 2025 ha regalato nuovi scontri, emozioni e rivelazioni, tra cui l’eliminazione di Eva Grimaldi e un intenso scontro tra Pamela Petrarolo e Maria Monsè. L’eliminazione di Eva ha dominato la serata, ma sono state anche le parole di Maria Monsè a lasciare il pubblico sorpreso. La Monsè, di ritorno nella casa con sua figlia Perla Maria, ha lanciato uno scoop inaspettato su Pamela, che ha subito reagito con fermezza.





La questione è emersa quando Maria, insieme a un’altra ex di Non è la Rai, ha pubblicato un video sui social in cui raccontava un episodio legato a una sfilata a cui parteciparono alcune ex del programma. In quella clip, la Monsè ha accusato Pamela di averle chiesto un gettone e un autista per partecipare all’evento. La frase di Maria è stata chiara e pungente: “Mantengo sempre le promesse. All’epoca dell’ultima sfilata avevo pensato di invitare anche Pamela, ma lei ebbe il coraggio di chiedermi il gettone e l’autista. Chi ha le braccine corte e cerca di allungarle?”

Pamela, sentendo l’accusa, ha prontamente smentito quanto detto dalla Monsè, dichiarando: “Cosa non si fa per avere due minuti di gloria. Non ricordo neanche di cosa stiamo parlando. Non mi agito, ma rispondo. Questo è il mio lavoro, chiedo il gettone. Venire qui con queste cose la vedo una cosa meschina, io neanche me la ricordo questa cosa”. Concludendo con un secco: “La poraccitudine. Maria, vai a casa”.

La polemica si è poi infiammata ulteriormente quando Ilaria Galassi, in diretta dallo studio, ha difeso Pamela: “Secondo me stanno facendo di tutto per entrare nella casa ma non c’è motivo. Ormai siete fuori dal giro, fatevene una ragione. Siete ridicole, fate ridere. Parlate di cose più interessanti”. La tensione tra le due ex concorrenti del Grande Fratello è stata palpabile, lasciando il pubblico e gli altri coinquilini a bocca aperta.

Questo scontro ha acceso un dibattito non solo nella casa ma anche sui social, dove i fan del programma si sono divisi, alcuni schierandosi con Pamela e altri con Maria. Ma Pamela non si è fatta intimidire, dimostrando ancora una volta il suo carattere deciso. Con il proseguimento della puntata, si è anche parlato delle nuove nomination, che vedono coinvolti Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi, con la tensione che cresce in vista dei prossimi sviluppi del reality show.

La puntata ha sicuramente lasciato il segno, con il Grande Fratello 2024 che continua a sorprendere ogni settimana con nuovi scontri, alleanze e rivelazioni. Non resta che aspettare e vedere come evolveranno le dinamiche, con l’eliminazione di Eva che ha dato il via a una nuova fase del programma, sempre più intensa e imprevedibile.