“Se ti fa male la pancia è colpa del diavolo”: madre nutre il figlio solo con biscotti a Bolzano





Un caso di maltrattamenti e isolamento ha avuto luogo nei dintorni di Bolzano, dove un bambino è stato strappato a mesi di sofferenza grazie all’intervento delle autorità. La vicenda è emersa a seguito di indagini che hanno rivelato le drammatiche condizioni di vita del minore, costretto a vivere in un ambiente di privazioni e superstizioni.





Secondo quanto riportato dai media locali, la madre del bambino, rimasta vedova, aveva smesso di mandarlo a scuola e lo privava di ogni tipo di assistenza medica. Nonostante le richieste di aiuto da parte delle insegnanti, che cercavano di contattarla, la donna ha continuato a mantenere il figlio in isolamento. Il piccolo era costretto a dormire durante il giorno e a nutrirsi quasi esclusivamente di biscotti secchi, con conseguenti problemi di salute. Inoltre, la madre lo indottrinava con superstizioni, convincendolo che i dolori fisici, come il mal di pancia causato dalla sua dieta inadeguata, fossero il risultato di maledizioni e influenze occulte.

Le minacce rivolte alle insegnanti e la crescente preoccupazione per la salute del bambino hanno spinto le autorità a intervenire. I carabinieri, dopo aver ricevuto segnalazioni, hanno effettuato un’irruzione nell’abitazione della famiglia, che era stata trasformata in un vero e proprio fortino. L’operazione ha avuto successo e ha posto fine a mesi di maltrattamenti. La madre è stata sottoposta a valutazioni psichiatriche, e a causa della sua instabilità mentale, la sua responsabilità genitoriale è stata sospesa.

Il bambino è stato affidato a una comunità protetta in Alto Adige, dove ha iniziato un percorso di recupero e integrazione. Gli operatori della comunità hanno riferito che il minore sta reagendo positivamente al nuovo ambiente, ricevendo le cure mediche necessarie, supporto psicologico e l’opportunità di riprendere le relazioni sociali e scolastiche in modo graduale.

La situazione ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, portando a riflessioni sulla necessità di monitorare attentamente i casi di isolamento e maltrattamenti. Le autorità competenti hanno sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di disagio e di intervenire per garantire la sicurezza dei minori.

In questo contesto, il caso del bambino di Bolzano rappresenta una triste testimonianza delle conseguenze che l’isolamento e la mancanza di assistenza possono avere sui più vulnerabili. Le indagini continuano per approfondire le circostanze della vicenda e garantire che simili situazioni non si ripetano in futuro.

Il Tribunale per i minorenni ha preso in carico la situazione, assicurando che il benessere del bambino rimanga la priorità assoluta. Le autorità locali stanno lavorando per fornire al minore tutto il supporto necessario per un recupero completo, sia fisico che psicologico, mentre la comunità si mobilita per offrire sostegno e solidarietà.



