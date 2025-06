Selfie agli Uffizi: turista inciampa e danneggia un capolavoro del Seicento

Un turista agli Uffizi di Firenze danneggia un dipinto del Seicento mentre tenta di scattare un selfie. Scopri cosa è successo e come verrà riparato il danno.





Un turista ha causato un incidente agli Uffizi di Firenze mentre cercava di scattarsi un selfie. L’uomo è inciampato e ha danneggiato un quadro del Seicento esposto per una mostra. La tela, per fortuna solo leggermente danneggiata, verrà ripristinata entro pochi giorni, mentre il visitatore sarà denunciato.

Un incidente durante un selfie

Il turista ha cercato di scattare un selfie ma, indietreggiando troppo, è inciampato e ha urtato il dipinto intitolato “Ritratto di Ferdinando de’ Medici gran principe di Toscana”, opera di Niccolò Cassana datata 1690. L’opera, normalmente conservata a Palazzo Pitti, è attualmente esposta agli Uffizi per la mostra “Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il museo ha spiegato che la tela ha riportato “lievi danni”, in particolare uno squarcio all’altezza del piede destro del Gran Principe Fiorentino. Il dipinto è stato già rimosso per l’intervento di ripristino e potrà tornare in mostra nei prossimi giorni, rimanendovi fino alla fine dell’esposizione prevista per il prossimo autunno.

Nel frattempo, il visitatore è stato identificato e verrà denunciato ai carabinieri.

Un episodio simile a Verona

Solo pochi giorni fa, un episodio simile si è verificato a Palazzo Maffei a Verona, dove un turista si è seduto su una sedia realizzata dall’artista Nicola Bolla, costituita da centinaia di Swarovski, rompendola. Il video dell’accaduto è stato diffuso sui social. La direttrice Carlon ha commentato: “Non una semplice informazione o condanna, ma la volontà di Palazzo Maffei di rendere questo grave evento un’occasione di riflessione per tutti. L’arte va sì amata e goduta, ma rispettata sempre”.