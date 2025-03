Shaila, concorrente del Grande Fratello, è stata protagonista di una figuraccia dopo aver deriso Stefania Orlando e gli altri membri della casa, scatenando critiche sui social

In attesa della prossima puntata del Grande Fratello, il clima all’interno della casa è teso, soprattutto dopo la nomina di Zeudi Di Palma come terza finalista, insieme a Lorenzo Spoverato e Jessica Morlacchi. Recentemente, le discussioni tra i concorrenti, in particolare quelle che coinvolgono Stefania Orlando e il gruppo degli “Shailenzo”, hanno animato il dibattito tra i partecipanti. Shaila, una delle concorrenti, ha trascorso del tempo con le sue amiche Chiara Cainelli e Zeudi De Palma, esprimendo le sue opinioni su Stefania e sugli altri membri della casa.





Il malcontento di Shaila è stato innescato da un commento della conduttrice Maria Teresa Ruta, che durante l’ultima puntata aveva affermato: “Vorrei dire ai ragazzi che se non ci fosse stata Stefania in alcuni momenti sareste stati di una noia mortale”. Queste parole non sono state ben accolte da Shaila, che ha espresso il suo disappunto, criticando apertamente Stefania e le sue amiche. “Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento. Quella dorme, l’altra gioca solo a briscola, quell’altra ancora sparla e basta tutto il giorno a inciuciare”, ha dichiarato Shaila.

Le critiche di Shaila non si sono fermate qui. Ha continuato a lamentarsi, affermando: “A me non ha fatto nulla la Ruta, ma questa volta ha detto una cavolata grossa. Amò, togli noi con Lore e Giglio che facciamo casino, poi cosa c’è? Sta casa senza di noi sarebbe un mortorio. Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità. Questa roba della simpatia è una cavolata proprio”.

Inoltre, Shaila ha lodato il gruppo degli “Shailenzo”, sottolineando come le serate siano cambiate grazie alla loro presenza. Ha affermato: “Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella… Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono guardando Stefania, certo… Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla”. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori.

Su X, diversi utenti hanno commentato aspramente le parole di Shaila. Alcuni hanno messo in discussione il suo concetto di eleganza e divertimento, scrivendo: “Ah beh parla proprio lei. Il suo concetto di eleganza è contorcersi mezza nuda su qualsiasi superficie disponibile, il suo concetto di divertimento è dimenare il lato B come se le fosse entrato uno scorpione nelle mutande, come ieri sera. Che poi, fosse almeno bella”. Altri hanno aggiunto: “I livelli di Stefania se li sogna” e “Pessime, poi in puntata fanno le sensibili”.

Inoltre, alcuni commenti hanno evidenziato come Shaila e il suo gruppo non stiano realmente divertendo il pubblico, ma stiano cercando di apparire interessanti attraverso comportamenti eccessivi. “La cosa ridicola che ieri tutto il giorno a sparlare sul pensiero di MTR cosa fanno per far vedere che loro sono divertenti, si vestono da sera e ballano, questi non sanno nemmeno cosa vuol dire divertirsi, ridicole, non vedo l’ora che termini tutto”, si legge in uno dei commenti.