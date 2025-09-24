Show di Trump all’ONU: affondo diretto contro Bruxelles e i suoi rappresentanti





DALLA “TRUFFA” DEL GREEN DEAL ALL’ENERGIA, DAGLI IMMIGRATI ILLEGALI (“L’EUROPA È IN GUAI SERI E NON FA NIENTE. IL MOTIVO? IL POLITICAMENTE CORRETTO”) AL PETROLIO FINO ALLE GUERRE, TUTTE LE STOCCATE DI TRUMP





Secondo Donald Trump, la Germania è destinata al fallimento a causa della transizione energetica verde, definendola un completo disastro.

La Germania avrebbe intrapreso una strada insensata: accoglienza di migranti ed energia verde, ha affermato Trump. Nel 1999, l’ONU prevedeva la fine del mondo a causa del riscaldamento globale, ma cosa è successo? Prima si parlava di “raffreddamento globale”, poi di “riscaldamento globale”, ora di “cambiamento climatico”. L’ONU si occupa di questioni futili.

Trump ha sottolineato che il concetto di “impronta di carbonio” applicato ad aerei e fabbriche è completamente infondato. Mentre l’Europa chiude le fabbriche per ridurre l’inquinamento atmosferico, altri Paesi scaricano tonnellate di rifiuti negli oceani e nell’aria. L’energia verde in Europa è una truffa.

PUNTI SALIENTI DEL DISCORSO DI TRUMP ALL’ONU

* L’ONU è inefficace nella risoluzione dei conflitti globali.

* L’ONU ha favorito l’immigrazione illegale con aiuti economici.

* Gli sprechi all’ONU sono presenti su larga scala.

* Gli Stati Uniti si sono indeboliti durante “quattro anni di radicalismo” sotto la presidenza Biden, ma oggi il Paese “non ha concorrenti” a livello globale e la NATO è diventata più forte che mai.

Diversi Paesi, inclusi gli Stati Uniti, si trovano ad affrontare sfide comuni in materia di immigrazione irregolare, richiedendo interventi concreti. L’ex Presidente Trump, riferendosi ai Paesi con un elevato numero di migranti, ha affermato: “Il vostro Paese finirà all’inferno”.

È necessario porre fine immediatamente al conflitto a Gaza e garantire il rilascio degli ostaggi.

L’Europa non può “combattere la Russia” e al contempo continuare ad acquistare le sue risorse energetiche: una tale situazione è inaccettabile.

La comunità internazionale deve abbandonare completamente lo sviluppo di armi biologiche.

Gli Stati Uniti guideranno gli sforzi internazionali per il controllo delle armi biologiche. Il nuovo sistema di verifica si baserà sull’intelligenza artificiale.

L’ex Presidente Trump ha definito le affermazioni sul cambiamento climatico la più grande menzogna di tutti i tempi.



