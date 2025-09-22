Si è spento Tiziano Pellonara, il clochard che cambiò vita grazie a 300mila euro vinti al gratta e vinci





La storia di Tiziano Pellonara è un esempio di come la vita possa cambiare in modo inaspettato. Dopo anni trascorsi come clochard, nel 2020 Pellonara aveva vinto 300.000 euro con un biglietto del gratta e vinci, acquistato con solo 20 euro guadagnati ai semafori. Questa vincita lo aveva reso famoso nella sua città, Jesi, dove la notizia si era diffusa rapidamente tra i media locali e nazionali. Il suo sogno di una vita migliore sembrava finalmente a portata di mano.





Dopo aver ottenuto il premio, Pellonara aveva dichiarato di voler trovare una casa, comprare nuovi vestiti e concedersi qualche piccolo sfizio, come una cena fuori, un lusso che non aveva mai potuto permettersi in precedenza. Durante le sue interviste, aveva espresso gratitudine verso coloro che gli erano stati vicini, in particolare dopo la morte della madre, Rosa, avvenuta pochi anni prima, e a chi lo aveva sostenuto durante il lockdown.

Tuttavia, la sua nuova vita non si rivelò priva di difficoltà. Nel 2023, il suo conto corrente fu bloccato a seguito di un sequestro cautelare disposto da un parente, il quale si oppose alla gestione della vincita. In quel momento di grande incertezza, Pellonara tornò a manifestare al semaforo, indossando cartelli di protesta per denunciare quella che percepiva come un’ingiustizia. La sua determinazione non passò inosservata, e dopo mesi di battaglie legali, il tribunale decise di restituirgli la somma, affidando la gestione a un tutore che gli garantì una quota mensile per vivere dignitosamente.

Con i fondi recuperati, Tiziano Pellonara riuscì a saldare i debiti accumulati nel corso degli anni e a costruirsi una vita semplice ma soddisfacente. Non dimenticò mai le persone che lo avevano sostenuto e decise di donare una parte della sua vincita a chi gli era stato vicino. La sua storia divenne così un simbolo di speranza e rinascita per molti residenti di Jesi, che lo ricordano con affetto.

La scomparsa di Pellonara, avvenuta a Montecarotto (in provincia di Ancona) a causa di un tumore diagnosticato solo pochi mesi fa, ha colpito profondamente la comunità. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra coloro che avevano seguito la sua storia. Pellonara era diventato una figura amata, noto non solo per la sua vincita, ma anche per il suo spirito allegro e il suo altruismo, anche nei momenti più difficili. I suoi spettacoli improvvisati ai semafori erano diventati un appuntamento fisso per molti, che non mancavano di sostenerlo con piccoli gesti di generosità.

La sua vita, segnata da alti e bassi, rappresenta una testimonianza di resilienza. Nonostante le avversità, Pellonara aveva trovato la forza di rialzarsi e di perseguire i suoi sogni. La sua storia è stata raccontata in numerosi articoli e trasmissioni, diventando un esempio di come anche le situazioni più disperate possano trasformarsi in opportunità.

La comunità di Jesi ricorderà sempre Tiziano Pellonara come un uomo che, nonostante le difficoltà, ha saputo affrontare la vita con coraggio e determinazione. La sua eredità vive nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di essere stati testimoni del suo viaggio. La sua storia è un richiamo alla compassione e alla solidarietà, valori che dovrebbero sempre guidare le nostre azioni.



