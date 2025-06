Si sacrifica per salvare due bagnanti: la tragica storia di un ragazzo di 16 anni

Aymane Ed‑Dafali era un ragazzo marocchino di appena 16 anni, arrivato in Italia tre anni fa con la sua famiglia e residente a Castelnovo Bariano (provincia di Rovigo) . Ieri, 14 giugno 2025 verso le 18:45, si trovava sul pedalò al Lido degli Estensi (Comacchio, FE). Ha avvistato una coppia in difficoltà nelle correnti vicino al canale Logonovo, vietato alla balneazione, e con coraggio si è tuffato per salvarli .





Purtroppo, dopo aver portato in salvo i due bagnanti, Aymane non è riemerso: è stato recuperato privo di conoscenza e, nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato deceduto per annegamento . Secondo le autorità, l’incidente potrebbe essere stato causato da una corrente pericolosa, un possibile malore o la sottovalutazione delle sue capacità natatorie .

Oggi, 15 giugno 2025, le istituzioni e la comunità di Ferrara e Rovigo rendono omaggio alla sua memoria: l’assessora regionale del Veneto Valeria Mantovan ha definito il suo gesto “esempio di straordinario coraggio e umanità” . Aymane rimane un simbolo di altruismo e generosità, un giovane che ha dato la propria vita per salvare quella degli altri.