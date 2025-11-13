Si schianta dopo un inseguimento con i carabinieri: l’impatto è così violento che la targa finisce sul guardrail





Una notte movimentata ha avuto luogo nel Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un’auto rubata è stata protagonista di un inseguimento tra le forze dell’ordine e il suo conducente. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, dopo aver ricevuto una segnalazione dalla Centrale Operativa, hanno iniziato a cercare un veicolo rubato, una Smart ForFour di colore bianco. Durante il pattugliamento, i militari si sono imbattuti nella vettura corrispondente alla descrizione fornita.





Quando i carabinieri hanno tentato di fermare la Smart, il conducente ha accelerato, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità. La situazione è rapidamente degenerata mentre il giovane alla guida cercava di eludere le forze dell’ordine. L’inseguimento si è protratto per alcuni chilometri, fino a quando, in corso Luigi Pirandello a Massa di Somma, il veicolo rubato ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail.

L’impatto è stato così violento che gli airbag del veicolo si sono attivati, il parafango è stato letteralmente strappato via e la targa anteriore è rimasta incastrata nell’acciaio della ringhiera del guardrail. Questo particolare ha catturato l’attenzione degli agenti, sottolineando la forza dell’impatto. Fortunatamente, il giovane di 19 anni alla guida della Smart è uscito illeso dall’incidente, nonostante la gravità della collisione.

Dopo l’incidente, i carabinieri hanno immediatamente arrestato il ragazzo, accusandolo di furto e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane età del conducente ha suscitato ulteriori interrogativi sulle motivazioni che lo hanno spinto a rubare l’auto e a fuggire dalle forze dell’ordine. Gli agenti hanno avviato un’indagine per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto e sul contesto in cui si è verificato l’episodio.

Il furto dell’auto e l’inseguimento sono solo l’ultimo episodio di una serie di eventi simili che si sono verificati nella zona. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni di pattugliamento per contrastare il fenomeno dei furti d’auto, che ha visto un aumento negli ultimi mesi. Questo episodio ha messo in evidenza non solo la determinazione del giovane nel tentativo di sfuggire alla cattura, ma anche la prontezza e la professionalità dei carabinieri nel gestire situazioni di emergenza.

Dopo l’arresto, il ragazzo è stato portato presso il comando dei carabinieri per gli accertamenti di rito. Gli investigatori stanno cercando di capire se il giovane avesse precedenti penali o se fosse già noto alle forze dell’ordine. Le indagini si concentreranno anche sulla provenienza della Smart ForFour e su eventuali complici coinvolti nel furto.



