“Siamo noi la scorta”: manifestanti sotto la sede di Report, Ranucci si affaccia e si commuove

Per motivi di sicurezza, Ranucci non ha potuto scendere in strada, ma ha voluto comunque manifestare la sua gratitudine affacciandosi alla finestra e stringendo idealmente in un abbraccio tutti i presenti. Tra gli applausi si sono levati cori di sostegno: “Forza! Forza!” e “Siamo noi la tua scorta”.

Il giornalista è arrivato in redazione dopo aver trascorso parte del pomeriggio in Procura per fornire dichiarazioni sull’accaduto. Intanto, a partire dalle 16, i sindacati dei giornalisti e molti cittadini si sono radunati davanti alla sede Rai per esprimere solidarietà, vicinanza e sostegno alla sua attività giornalistica e alla libertà d’informazione.

