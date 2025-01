“Smascherato!” Grande Fratello, le rivelazioni di Helena su Lorenzo infiammano la casa

La tensione continua ad alzarsi nella casa del Grande Fratello dopo che Helena ha rivelato un’incredibile verità su Lorenzo. La modella brasiliana, nota per il suo carattere schietto, ha deciso di svelare un dettaglio che ha scosso tutti: Lorenzo, a suo avviso, ha violato le regole del programma utilizzando il cellulare di un altro concorrente durante il suo soggiorno in Spagna.





Il modello, accusato da Helena di aver dato un’occhiata al cellulare di un altro concorrente, inizialmente aveva negato. Ma, nelle ultime settimane, ha ammesso di aver dato un’occhiata per un breve periodo, ma affermando che il cellulare gli era stato consegnato da un ragazzo che lo aveva raggiunto in hotel per riempirgli la vasca da bagno. Nonostante ciò, il suo comportamento ha continuato a sollevare polemiche tra gli altri concorrenti, ma anche tra il pubblico da casa.

Helena, però, non si è fermata alle dichiarazioni di Lorenzo. Durante una conversazione con Luca e Amanda, ha svelato di essere andata in confessionale tempo fa per chiedere agli autori del programma se Lorenzo avesse effettivamente preso il cellulare. La sua intuizione si è rivelata corretta, e la sua accusa si è fatta sempre più pesante. “Io lo sapevo, lo sentivo! Ho sempre sentito che l’aveva fatto. Infatti, sono andata in confessionale e ho chiesto: ‘Non è che lui ha preso il cellulare?’” ha detto Helena, rivelando che gli autori le avevano inizialmente risposto che “c’era sempre una persona con lui”.

Nel frattempo, Lorenzo, sentendo il peso delle accuse, si è sfogato con Shaila. “Ascolta, io ti dico una cosa. Chi è questa che esce, fa settimane fuori tra saloni di bellezza, make-up artist, e feste, e poi torna e mi dice di rispettare le regole?” ha detto Lorenzo, visibilmente irritato. “Tu che hai lanciato un bollitore, non puoi venire qua a dirmi cosa devo fare!” ha continuato, sfidando l’autorità di Helena e mostrando chiaramente la sua frustrazione.

Il conflitto tra i due concorrenti del Grande Fratello si intensifica, con Lorenzo che sembra in difficoltà nel difendersi dalle pesanti accuse. Ora non resta che vedere come evolverà la situazione e se le parole di Lorenzo riusciranno a cambiare la percezione degli altri concorrenti e del pubblico.