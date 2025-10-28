Solange folgorata mentre faceva la doccia: tornava dal lavoro, verifiche su stufetta e impianto elettrico





La tragica morte di Solange Samantha Rizzetto, una giovane di 28 anni, ha scosso la comunità di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. La donna è stata trovata senza vita nella doccia della sua abitazione, e le prime indagini suggeriscono che la causa possa essere una folgorazione elettrica. In attesa dei risultati dell’autopsia, disposta dai pubblici ministeri, gli inquirenti stanno esaminando la stufetta elettrica presente nel bagno, considerata il principale sospettato dell’incidente, e l’intero impianto elettrico della cascina in cui è avvenuta la tragedia.





Secondo le ricostruzioni, Solange era tornata a casa dal lavoro nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Impiegata come cameriera in un ristorante gestito dal cognato, la giovane aveva deciso di farsi una doccia nel bagno adiacente al garage prima di andare a letto. Purtroppo, durante questa routine, è crollata a terra, presumibilmente colpita da una scarica elettrica. La situazione è stata aggravata dal fatto che il suo corpo ha otturato lo scarico della doccia, causando un piccolo allagamento della stanza.

Quando la nonna di Solange l’ha trovata intorno alle 3 del mattino, era già troppo tardi. “Per lei non c’era più nulla da fare,” ha commentato la nonna, visibilmente sconvolta. La notizia ha lasciato amici e familiari in uno stato di incredulità e dolore. Le amiche della giovane hanno descritto Solange come “una ragazza straordinaria, molto attiva, sempre pronta ad aiutare gli altri, positiva, ottimista. Non riusciamo a credere che non ci sia più.” Anche il padre della ragazza ha espresso il suo strazio, affermando: “Solange era davvero speciale. Era la nostra gioia. Questo per noi è un momento terribile.”

La famiglia di Solange sta cercando di comprendere come sia potuto accadere un incidente così tragico. Hanno espresso dubbi sull’ipotesi che la stufetta elettrica fosse accesa al momento dell’incidente, sostenendo che fosse spenta. Le indagini si concentrano anche sull’impianto elettrico della casa, poiché è emerso che anche la nonna di Solange ha subito una scossa mentre tentava di chiudere il rubinetto dell’acqua, che continuava a defluire. Non si esclude quindi la possibilità che la giovane possa aver avuto un malore, il quale potrebbe aver provocato l’otturazione della doccia e l’allagamento, mettendo in contatto l’acqua con i fili elettrici.

Il casolare in cui viveva Solange era stato acquistato dal padre e ristrutturato, ma ora si indaga se l’impianto elettrico fosse stato adeguatamente messo a norma e dotato di dispositivi di sicurezza come il salvavita, che interviene in caso di guasti elettrici. Questo elemento è di particolare importanza per determinare le responsabilità legate all’incidente.

Le autorità stanno procedendo con accertamenti tecnici sulla stufetta elettrica e sull’impianto, mentre la comunità di Novellara si stringe attorno alla famiglia di Solange in questo momento di grande dolore. I risultati dell’autopsia e delle indagini tecniche saranno fondamentali per chiarire la dinamica degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

La morte di Solange Samantha Rizzetto rappresenta una tragedia che ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità locale, che si unisce nel cordoglio per la perdita di una giovane donna descritta come vivace e altruista. Le indagini in corso mirano a fare luce su quanto accaduto, affinché simili incidenti possano essere prevenuti in futuro, garantendo la sicurezza delle abitazioni e degli impianti elettrici.



