Sondaggi, Meloni sempre più su: tempesta nella feccia grillina di Peppiniello Conte





Il partito Fratelli d’Italia (FdI), guidato dalla premier Giorgia Meloni, continua a guadagnare consensi secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Noto per Porta a Porta. In sole due settimane, FdI ha visto un incremento dello 0,5%, passando dal 30% al 30,5%. Questo risultato conferma il partito come il primo in Italia, senza concorrenti diretti in vista.





Al secondo posto si colloca il Partito Democratico (Pd) di Elly Schlein, che, pur guadagnando anch’esso mezzo punto percentuale, si ferma al 23%. La distanza tra i due partiti rimane considerevole, con FdI che mantiene una posizione di netta predominanza.

In contrasto, il Movimento 5 Stelle (M5S) di Giuseppe Conte ha subito una pesante battuta d’arresto, registrando una perdita di un punto percentuale e scendendo all’11,5%. Questo rappresenta il calo più significativo tra i partiti analizzati nel sondaggio, evidenziando una crisi di consensi per i pentastellati.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, rimane stabile al 9%, mentre la Lega di Matteo Salvini ha visto una diminuzione dello 0,5%, attestandosi ora all’8%. A seguire, si trova Alleanza Verdi e Sinistra, rappresentata da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che ha registrato un incremento dell’1%, raggiungendo il 6,5%. Azione di Carlo Calenda rimane invariata al 3,5%, mentre Italia Viva-Casa Riformista di Matteo Renzi scende al 2,5%, perdendo lo 0,5%. +Europa, guidata da Riccardo Magi, è stabile all’1%, e Noi Moderati di Maurizio Lupi si attesta all’1,5%.

Analizzando le coalizioni, il centrodestra si conferma come l’unica vera maggioranza nel Paese, totalizzando il 50% dei consensi. Dall’altra parte, il campo largo, escludendo Azione, rimane indietro, fermandosi al 44,5%. Gli astenuti e gli indecisi rappresentano il 56% degli elettori, con un calo del 2% rispetto all’ultima rilevazione.

In un contesto sostanzialmente stabile, il partito di Giorgia Meloni continua a conquistare la fiducia degli elettori italiani. Il sondaggio di Noto per Porta a Porta riflette un panorama politico in cui FdI si distingue nettamente, mentre il M5S deve affrontare una realtà difficile, con una perdita di consensi che potrebbe influenzare le sue future strategie politiche.

Il sondaggio evidenzia come la crescita di FdI non sia solo una questione di numeri, ma anche di percezione da parte dell’elettorato. Il partito ha saputo capitalizzare su temi e messaggi che risuonano con una parte significativa della popolazione. Al contrario, il M5S sembra faticare a mantenere il supporto popolare, il che potrebbe richiedere una revisione delle sue politiche e della sua comunicazione per riconquistare la fiducia degli elettori.

Con il centrodestra che si attesta al 50%, la situazione si fa complessa per le forze di opposizione, che devono trovare strategie efficaci per contrastare l’egemonia di FdI e del suo alleato principale. Il futuro politico italiano potrebbe dipendere da come queste dinamiche si evolveranno nei prossimi mesi, specialmente in vista di eventuali elezioni o consultazioni.



