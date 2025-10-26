Sondaggi politici, balzo incredibile! Ma c’è chi affonda: crollo nel campo largo





Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di vertice nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico cresce e il Movimento 5 Stelle prosegue nella sua fase discendente.





La più recente rilevazione Dire-Tecnè fotografa un quadro politico in cui Fratelli d’Italia si mantiene al primo posto con il 30,8% delle preferenze, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,7% su base mensile. Il partito guidato da Giorgia Meloni continua così un trend positivo, rafforzando la sua leadership nel panorama nazionale.

In seconda posizione si colloca il Partito Democratico, che registra un incremento settimanale dello 0,3%, attestandosi al 21,7%. Una crescita che suggerisce una ritrovata vitalità sotto la guida di Elly Schlein, dopo una fase di rallentamento nei consensi.

In controtendenza, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,4% in una sola settimana, arrivando all’11,8%. La flessione mensile è ancora più marcata, pari allo 0,8%. Il partito guidato da Giuseppe Conte sembra attraversare una fase critica, con il rischio concreto di essere raggiunto da Forza Italia, stabile all’11,2%.

Nel centrodestra, la Lega continua a perdere terreno e si ferma all’8,5%, consolidando il sorpasso da parte del partito di Antonio Tajani, che mantiene una distanza di quasi tre punti percentuali. Non si registrano variazioni per il partito di Matteo Salvini, che resta fermo rispetto alla settimana precedente.

Tra le altre formazioni politiche, Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6%, con un lieve aumento su base settimanale, ma in calo rispetto al mese precedente. Tra i partiti centristi, Azione si posiziona al 3,6%, Italia Viva al 2% e +Europa all’1,5%, senza cambiamenti rilevanti.

Per quanto riguarda il gradimento verso i leader politici, Giorgia Meloni si conferma al primo posto, con un livello di fiducia pari al 46,4%, in crescita dello 0,1%. Al secondo posto si colloca Antonio Tajani, che raggiunge il 39,6%, registrando un incremento. Al contrario, Giuseppe Conte scende al 30,9%, confermando una fase di calo nei consensi.

Segue Elly Schlein, che si attesta al 28,9%, mentre Matteo Salvini rimane stabile al 27,2%. Più distanti gli altri esponenti: Carlo Calenda con il 21,1%, Angelo Bonelli al 15,7%, Nicola Fratoianni al 15,5%, Riccardo Magi al 14,2% e Matteo Renzi al 13,5%.

Il sondaggio segnala anche un incremento della fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che raggiunge il 43,3%, con un aumento dello 0,3% su base settimanale e dello 0,8% su base mensile. Al contrario, cala la percentuale di chi dichiara di non avere fiducia nel governo, che si attesta al 49,2%. Il restante 7,5% degli intervistati ha dichiarato di non avere un’opinione precisa.

Nel complesso, il sondaggio evidenzia una stabilità al vertice per Fratelli d’Italia e la sua leader, una ripresa del Partito Democratico, e segnali di debolezza per Movimento 5 Stelle e Lega. Il quadro generale suggerisce un consolidamento delle forze principali, con movimenti significativi nei rapporti di forza interni al centrodestra e all’opposizione.



