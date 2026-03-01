BigMama bloccata a Dubai, lo sfogo: “Non abbiamo chiuso occhio, voglio casa”





La situazione di emergenza negli Emirati Arabi Uniti non accenna a placarsi, trasformando una trasferta in un vero e proprio sequestro logistico per centinaia di italiani. Tra i connazionali coinvolti c’è anche la cantante BigMama, che attraverso i suoi canali social ha documentato le ore di angoscia vissute, segnate da esplosioni e da un clima di incertezza che sembra non avere fine. Su Instagram, ha condiviso: “Non abbiamo chiuso occhio.”





Il momento di maggiore paura si è verificato all’alba di domenica 1 marzo, quando un messaggio di allerta nazionale è stato inviato a tutti coloro che si trovavano nell’area di Dubai. In uno screenshot pubblicato dalla rapper, si leggeva l’invito a cercare immediatamente un riparo sicuro all’interno degli edifici, lontano da finestre e aree aperte, a causa di una potenziale minaccia missilistica. “Stanotte non abbiamo chiuso occhio, si sentono continuamente rumori dal cielo,” ha raccontato BigMama, cercando di rassicurare i suoi fan nonostante l’evidente stato di agitazione. La minaccia è diventata concreta quando alcuni frammenti di missili intercettati sono caduti nella zona di The Palm, provocando un incendio in un noto hotel e causando alcuni feriti leggeri.

Nel frattempo, la situazione per i voli civili è diventata critica. Sono stati cancellati oltre 700 voli nella sola giornata di oggi, con le compagnie aeree che prevedono sospensioni per diversi giorni. Questo blocco totale ha lasciato migliaia di turisti in un limbo burocratico senza precedenti. BigMama ha lanciato un appello alle autorità italiane, chiedendo: “Vi prego, massima attenzione su di noi, siamo in tantissimi e vogliamo tornare a casa.” Nonostante i contatti costanti con l’Ambasciata ad Abu Dhabi, al momento non è previsto un piano di evacuazione immediata. Ai connazionali bloccati negli hotel è stato caldamente raccomandato di non lasciare le strutture e di esercitare la massima cautela in attesa di nuove disposizioni.

Le autorità locali e italiane stanno monitorando la situazione, ma le incertezze continuano a pesare su chi si trova in difficoltà. La tensione internazionale ha reso la situazione ancora più complessa, e molti italiani sperano in una risoluzione rapida. Nel frattempo, le comunicazioni tra i turisti bloccati e le loro famiglie in Italia sono diventate fondamentali per mantenere la calma e la serenità.

La vicenda di BigMama e degli altri italiani bloccati a Dubai mette in luce le difficoltà che possono sorgere in situazioni di emergenza, evidenziando l’importanza di avere piani di evacuazione e supporto per i cittadini all’estero. Con l’aumento delle tensioni nella regione, la sicurezza dei turisti rimane una priorità per le autorità italiane e locali.



