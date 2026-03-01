Dopo il trionfo a Sanremo, Sal Da Vinci scivola in diretta nello speciale condotto da Mara Venier





Mara Venier ha accolto Sal Da Vinci in studio, pronto a esibirsi in un momento che ha catturato l’attenzione del pubblico. Il vincitore del Festival di Sanremo ha offerto due performance, scendendo tra il pubblico per coinvolgere i presenti. Tuttavia, durante la sua discesa, il cantante ha avuto un incidente, cadendo mentre si muoveva, ignaro del fatto che le scale fossero vuote. L’episodio ha suscitato fischi tra il pubblico, evidenziando la tensione del momento.





Durante la puntata, una delle giornaliste ha sollevato la questione di un possibile spostamento del Festival a Napoli, provocando reazioni contrastanti. Sal Da Vinci, con un passato ricco di sfide e ostacoli, ha condiviso la sua esperienza al Festival, ricordando: “Mi hanno detto 13 volte prima di riuscire a venire a Sanremo. Nel 2009 fui prima eliminato e poi ripescato, per poi arrivare al terzo posto. Ho fatto in tempo ad arrivare primo, perché se l’anno prossimo si abbassa l’età, non riuscirò più a tornare”. Queste parole riflettono non solo la sua determinazione, ma anche il significato profondo della sua vittoria.

Da Vinci ha interpretato il suo successo come un riscatto personale, sottolineando l’importanza di perseverare nonostante le difficoltà. “Quello di chi nonostante i no, non molla. Se ce l’ho fatta io, ce la può fare chiunque”, ha affermato, trasmettendo un messaggio di speranza e resilienza. La sua testimonianza si è rivelata ispiratrice per molti, dimostrando che la determinazione può portare a risultati straordinari.

Quando è stato interrogato riguardo a eventuali modifiche in vista dell’Eurovision, Sal Da Vinci ha chiarito che non intende cambiare nulla del suo brano. La sua volontà di mantenere intatti i passaggi del testo evidenzia la sua fiducia nel messaggio che desidera comunicare. La sua musica, infatti, è intrisa di significato e rappresenta una parte fondamentale della sua identità artistica.

Riflettendo sulla sua carriera, Da Vinci ha evocato un momento significativo legato a suo padre. “Prima di me era uscito un cantante e avevano mandato un vecchio RVM. Si ferma questo frame e vedo che accanto a Pippo, che era in video, c’era mio padre. Mio padre era accanto a me in sala”. Questo ricordo ha aggiunto un ulteriore strato di emozione alla sua esibizione, sottolineando l’importanza della famiglia e delle radici nella sua vita e nella sua carriera.

LA CADUTA DI SAL DA VINCI IN DOMENICA IN !!!! #SANREMO2026 #DomenicaIn pic.twitter.com/YrkUFEeHUT — Julien Pernici (@JulienPernici) March 1, 2026



