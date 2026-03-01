A Domenica In Lamborghini show: sfila il telefono dal fondoschiena e ammette: “Sono io ad aver interrotto il festino di Leclerc”





La 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto Elettra Lamborghini emergere come una delle protagoniste indiscusse, non solo per la sua musica ma anche per il suo carisma e la sua comicità. Durante un’apparizione nello speciale di Domenica In, condotto da Mara Venier, la cantante ha regalato momenti di grande divertimento che hanno catturato l’attenzione del pubblico e fatto rapidamente il giro dei social media.





All’ingresso in studio, Elettra ha immediatamente bloccato la scaletta a causa di un imprevisto tecnico. Indossando una tutina attillata, ha esclamato con un gesto di disperazione: “Ho il telefono nella schiena!”. Il suo smartphone, scivolato a causa del taglio dell’abito, era finito in una posizione scomoda. La situazione ha suscitato ilarità tra i presenti, costringendo Mara Venier ad intervenire per aiutare la cantante a recuperare il dispositivo. Questo sketch improvvisato è diventato virale, testimoniando la spiccata capacità di Lamborghini di intrattenere.

Durante l’intervista, Elettra ha condiviso aneddoti sulla sua settimana al Festival, descrivendola come un vero e proprio “bollettino di guerra” contro il sonno. “È stata una settimana disperata, c’era musica a palla fino alle 4 del mattino, non ho mai dormito”, ha dichiarato l’artista, tracciando un quadro di quanto fosse intensa l’atmosfera del Festival. Il racconto più surreale, però, è stato quello di una fuga a Montecarlo in cerca di relax. “Sono andata a Montecarlo una sera, mi faccio una doccia bollente ed ero prontissima per andare a letto. Invece è iniziato un festino pazzesco”, ha raccontato. La cantante ha poi rivelato che si trattava dell’addio al celibato di Charles Leclerc, il noto pilota di Formula 1. “Ho dovuto chiamare la reception per farli smettere!”, ha aggiunto, ma ha confessato di aver ceduto alla tentazione e di aver partecipato brevemente alla festa.

La serata ha visto anche la partecipazione di altri ospiti, che non hanno mancato di commentare le esibizioni di Elettra. Iva Zanicchi l’ha incoronata con un secco “Lei è troppo forte”, mentre Enzo Miccio, osservando la sua energia, ha ironizzato sui tempi del suo matrimonio: “Pensate cosa ho passato io quando le ho organizzato le nozze!”.

Nonostante non sia riuscita a conquistare il primo posto al Festival, Elettra Lamborghini ha lasciato un segno indelebile, confermandosi come l’anima della festa. La sua capacità di mescolare musica e comicità ha reso la sua presenza memorabile, dimostrando come il Festival di Sanremo possa essere anche un palcoscenico per momenti di leggerezza e divertimento.



