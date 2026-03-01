Mara Venier si commuove per la canzone di Serena Brancale, quindi si arrabbia con Barbara Foria che tenta di alleggerire





Durante la serata del Festival di Sanremo, un momento toccante ha catturato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori. Serena Brancale, sul palco dell’Ariston, ha eseguito la sua canzone, suscitando forti emozioni non solo tra il pubblico presente, ma anche tra i membri della giuria e gli ospiti in studio. Tra questi, Mara Venier, nota conduttrice e figura amata della televisione italiana, non ha potuto trattenere le lacrime, ricordando il dolore legato alla scomparsa della madre.





L’interpretazione di Brancale ha creato un’atmosfera carica di intensità emotiva, portando i presenti a riflettere sulle esperienze personali di perdita e di amore. La performance si è rivelata un momento di grande impatto, capace di toccare le corde più profonde del cuore degli spettatori. La commozione di Venier è stata palpabile, evidenziando come la musica possa fungere da potente veicolo di emozioni e ricordi.

Tuttavia, nonostante la carica emotiva del momento, è emersa una certa tensione quando Barbara Foria, presente in studio, ha cercato di sdrammatizzare la situazione. La sua proposta di alleggerire il clima ha suscitato una reazione di fastidio da parte di Venier, che ha risposto: “Sono emozioni, non c’è bisogno di sdrammatizzare”. Questa affermazione ha messo in luce l’importanza di riconoscere e rispettare i sentimenti profondi, piuttosto che cercare di minimizzarli.



