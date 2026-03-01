Non posizionare mai il letto in questo modo: mito o realtà secondo il Feng Shui?





Alla base, il Feng Shui riguarda il modo in cui disposizione, luce e ordine influenzano la vita quotidiana. È un’antica pratica cinese, ma gran parte di essa si basa sul buon senso: passaggi liberi, aria fresca e stanze che non risultino soffocanti.





Il concetto è che l’energia (comunemente chiamata “chi”) si muove nelle nostre case, uffici e ambienti, e che la disposizione degli oggetti può armonizzarsi con questo flusso energetico oppure ostacolarlo. Quando l’energia scorre senza resistenze, un luogo tende a sembrare più calmo, confortevole e piacevole da vivere.

Allora, come dovrebbe essere posizionato il letto secondo il Feng Shui?

Se, sdraiandoti sul letto, i tuoi piedi sono rivolti verso la porta, questa posizione è conosciuta come “posizione della bara”. Secondo il Feng Shui, si ritiene che in questa posizione l’energia possa “sfuggire” durante il sonno. Il nome deriva dall’antica usanza di portare fuori i defunti con i piedi in avanti, per cui questa disposizione è sempre stata percepita come scomoda; il Feng Shui non fa che confermarlo. È stata anche collegata a bassa energia e tensione emotiva, non perché sia pericolosa, ma perché può farti sentire esposto e in allerta durante la notte.

Qual è il modo corretto di posizionare il letto?

Per favorire un’energia positiva ed evitare interruzioni, il Feng Shui suggerisce alcune scelte semplici per la camera da letto, come posizionare la testiera contro una parete solida, mantenere il letto fuori dall’allineamento diretto con la porta ed evitare di dormire con i piedi puntati esattamente verso di essa.

Se non è possibile spostare il letto, uno schermo o una pianta tra il letto e la porta può aiutare. Si raccomanda inoltre di tenere libero lo spazio sotto il letto, in modo che l’energia possa muoversi liberamente.

Superstizione o saggezza ancestrale?

Sebbene nessuna di queste affermazioni sia stata confermata scientificamente, chi segue questi principi afferma di dormire meglio, di essere di umore più positivo e di notare effetti benefici nella propria vita. In questa prospettiva, il Feng Shui non è tanto superstizione quanto attenzione a come l’ambiente influisce sulle proprie sensazioni.

Tolto il clamore, l’essenza è piuttosto semplice: il modo in cui disponiamo i mobili può influenzare come ci sentiamo. Una collocazione attenta del letto può aiutarti a dormire meglio, preservare la tua energia e sentirti più in pace nella tua casa.



