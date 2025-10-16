Sondaggi politici, un partito vola ai massimi storici: ecco chi festeggia e chi va giù nei consensi

Anche il Partito DemocraticoRl’Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), che si attesta al 6,6%. Entrambe le forze di centrosinistra potrebbero aver beneficiato della mobilitazione popolare a sostegno della causa palestinese, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini in tutta Italia nelle ultime settimane.
Il Movimento 5 Stelle, al contrario, perde terreno e scende al 12,4%, con un calo significativo di 0,8 punti. Il partito di Giuseppe Conte appare in difficoltà nel mantenere la propria base elettorale, in un contesto politico sempre più polarizzato tra centrodestra e centrosinistra.
Tra i partiti di centrodestra, Forza Italia resta stabile all’8,9%, mentre la Lega cala lievemente all’8,5% (-0,1%). Nonostante la flessione del partito di Matteo Salvini, la coalizione di centrodestra nel suo insieme si rafforza, raggiungendo il 48,8% (+0,3%).
Nel campo centrista si osserva un riavvicinamento tra Azione e Italia Viva, un tempo unite nel Terzo Polo: Azione scende al 3,1% (-0,1%), mentre Italia Viva guadagna leggermente, salendo al 2,6%. Complessivamente, il Terzo Polo si attesta al 5,6%, mantenendo una relativa stabilità, ma restando lontano dai livelli precedenti alla scissione.
Più critica la situazione per +Europa, che cala all’1,6% (-0,3%), mentre Noi Moderati scende ulteriormente allo 0,9%, rimanendo sotto la soglia di rilevazione di alcuni istituti. I partiti minori, nel loro complesso, crescono leggermente al 2,8% (+0,2%).
Guardando alla Supermedia per coalizioni, basata sulla composizione politica del 2022, il centrodestra guida con il 48,8% (+0,3%), seguito dal centrosinistra al 30,4% (+0,2%). Il M5S si conferma terza forza con il 12,4%, mentre il Terzo Polo, pur in lieve crescita (5,6%), resta marginale rispetto agli equilibri generali.
La Supermedia YouTrend/AGI si basa su una media ponderata dei sondaggi nazionali condotti tra il 2 e il 15 ottobre da vari istituti (Demopolis, Eumetra, Noto, Only Numbers, SWG, Tecnè), tenendo conto del metodo di rilevazione, della dimensione del campione e della data di pubblicazione. La ponderazione finale è stata effettuata il 16 ottobre 2025. La nota metodologica completa è disponibile sul sito di YouTrend.
