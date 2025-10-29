“Sono degli Eroi”: Polizia e Passanti Sollevano un’Auto Rovesciata per Salvare un Neonato





In un commovente esempio di coraggio e collaborazione, agenti di polizia e cittadini di Fort Worth, in Texas, hanno unito le forze per salvare la vita di un neonato rimasto intrappolato sotto un’auto capovolta, in seguito a un incidente avvenuto giovedì mattina sull’Interstate 30.





Gli agenti Sgt. Nichols e Officer Bounds del Dipartimento di Polizia di Fort Worth sono intervenuti dopo la segnalazione che una donna e il suo bambino erano stati sbalzati fuori dal veicolo durante l’impatto.

Le immagini riprese dalla bodycam mostrano i poliziotti giunti sul luogo dell’incidente, dove trovano una Hyundai Veloster rovesciata e diversi cittadini intenti a cercare disperatamente il piccolo scomparso.

Pochi istanti dopo, si sente un agente esclamare con urgenza: “Ehi, dobbiamo spostare l’auto. Credo che il bambino sia sotto.” Senza esitazione, un gruppo di passanti si unisce agli agenti e insieme riescono a sollevare il veicolo distrutto.

I loro sforzi si rivelano decisivi: un agente riesce a raggiungere il neonato, apparentemente privo di sensi, e a trarlo in salvo. Il sergente Nichols inizia immediatamente le manovre di rianimazione mentre l’agente Bounds libera le vie respiratorie del piccolo. Dopo pochi istanti, il cuore del neonato ricomincia a battere e si odono i primi deboli suoni: il bambino riprende conoscenza.

I soccorritori arrivano subito dopo, e madre e figlio vengono trasportati in ospedale. La polizia ha poi confermato che entrambi sono in condizioni stabili e si prevede un pieno recupero.

Il Dipartimento di Polizia di Fort Worth ha voluto rendere omaggio a tutti i protagonisti del salvataggio:

“Siamo estremamente orgogliosi delle azioni salvavita compiute dal sergente Nichols e dall’agente Bounds, per il loro coraggio e la rapidità di intervento in una situazione drammatica. Siamo anche profondamente grati ai cittadini di Fort Worth che, senza esitare, hanno offerto il loro aiuto.”

