“Sono gli stessi che coccolavi ieri”: bufera su Mattarella, dopo gli scontri con le zecche solidarizza con gli agenti delle manganellate a Pisa

Nel caso di Pisa, Mattarella fu netto: la vera autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura “sui manganelli”. L’eco delle sue parole si diffuse su tutti i principali organi di informazione. Il Quirinale intervenne addirittura con una nota ufficiale, seguita da una telefonata al Ministro Piantedosi per sottolineare che gli scontri con gli studenti erano inaccettabili. Ma oggi, di fronte a poliziotti aggrediti, feriti, insultati e demonizzati nei cortei pro-Palestina, il tono è cambiato. Nessun discorso sull’autorevolezza, nessuna frase d’effetto. Solo un “augurio di pronta guarigione” e solidarietà da far recapitare, per cortesia, tramite il Ministro. Verrebbe da chiedersi: ma allora i manganelli sono un fallimento solo quando finiscono su giovani con la kefiah? Quando invece i poliziotti vengono presi a sassate, sputi e insulti, non c’è altro da dire? O peggio: si cerca di equilibrare, di “bilanciare” le parole, come se ci fosse un mercato della morale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il garante della Costituzione. È noto. Ma è anche, a questo punto, il paladino indiscusso dell’equidistanza. Quando si tratta di condannare l’intervento delle forze dell’ordine a tutela dell’ordine pubblico, si esprime con fermezza. Quando invece si tratta di difendere chi quella divisa la indossa quotidianamente, con stipendi inadeguati e in mezzo a cortei accesi, arriva una telefonata di circostanza e basta. Nessuna parola sulla violenza dei manifestanti, sull’utilizzo strumentale della questione palestinese per incendiare le piazze italiane, sull’assalto sistematico all’autorità dello Stato. Nulla. Eppure proprio lui, il Presidente Mattarella, dovrebbe sapere che la libertà di manifestare – sacrosanta – non è un lasciapassare per devastare, bloccare città o aggredire agenti. Le forze dell’ordine sono presenti per garantire che le manifestazioni siano pacifiche. Ma quando queste degenerano in violenza, come si pretende che reagiscano? Con le margherite?

A seguito degli scontri verificatisi a Milano, le autorità competenti hanno proceduto all’arresto di alcuni individui, identificati come studenti universitari o liceali, di età simile a quella dei manifestanti di Pisa, il cui intervento da parte delle forze dell’ordine era stato definito dal Presidente Mattarella come “un fallimento”. Tra i maggiorenni fermati, il bilancio attuale è di tre arresti: due ragazze e un ragazzo, tutti intorno ai vent’anni. Le giovani donne sono accusate di resistenza aggravata e per loro è stata disposta un’udienza per direttissima, sebbene i legali sostengano che fossero spinte da altri individui. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le due ragazze non sono nuove a manifestazioni di protesta, avendo già partecipato, e in seguito assolte, all’occupazione del Cinema Splendor due anni fa, in segno di protesta contro il caro affitti. Il ragazzo, invece, è accusato di resistenza aggravata e lesioni, con l’aggravante prevista dal nuovo “decreto sicurezza” in caso di aggressione alle forze dell’ordine. Il Pubblico Ministero Elio Ramondini ha richiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e una misura cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere per il ragazzo.

Sono inoltre coinvolti due minorenni, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, frequentanti il liceo classico Carducci, per i quali è intervenuta la Procura per i minorenni. I due, durante gli scontri, hanno tentato di infrangere il cordone di polizia per accedere alla Stazione Centrale. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i due ragazzi sono noti per le loro posizioni radicali e per l’adesione al collettivo «En révolte», una delle espressioni studentesche del centro sociale «Lambretta».

È necessario affrontare la situazione con la dovuta serietà. Non si è trattato di una semplice manifestazione, ma di un episodio di guerriglia urbana, come dimostrano i video attualmente analizzati dalla Digos e dalla Procura diretta da Marcello Viola. Tali filmati saranno determinanti per individuare i responsabili dei danneggiamenti aggravati. Al momento, tuttavia, non sono state formalizzate accuse nei confronti dei tre arrestati. Questo perché, nel nostro ordinamento, è necessario stabilire con precisione le responsabilità individuali. Nel frattempo, gli agenti delle forze dell’ordine vengono esposti a situazioni di pericolo, insultati, feriti e utilizzati come bersaglio. Successivamente, si assiste a un’ondata di solidarietà ipocrita, qualche titolo sui giornali e poi si torna alla normalità, in attesa della prossima manifestazione.

