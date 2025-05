“Sono pericolosa, ho sbagliato”: Ida Platano si confessa, ma niente uomini all’orizzonte

Attraverso alcune stories condivise su Instagram, Ida Platano, ex volto noto del programma televisivo “Uomini e Donne”, ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci con dichiarazioni enigmatiche. La donna ha rivelato di essere preoccupata per alcune azioni compiute, pur evitando di fornire dettagli precisi. Tuttavia, ha ammesso: “Sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina.”





Durante la mattinata, Ida Platano ha aggiornato i suoi followers sul suo stato d’animo. Seduta al tavolo di un bar, ha condiviso i suoi pensieri attraverso i social: “Io sono un po’ pensierosa perché ho fatto due cose.” Successivamente, ha aggiunto: “Una di queste non posso dirvela, sono pazza, pericolosa, ed è per questo che non posso parlare.” Le sue parole hanno immediatamente suscitato curiosità tra i fan.

Per alleggerire il tono, l’ex Dama ha poi raccontato un episodio legato allo shopping notturno: “La seconda è che stanotte ho fatto un po’ di shopping, quello dove ci sono un po’ di sensi di colpa, ma ormai quello che è fatto è fatto.” Tuttavia, il pensiero della prima azione non rivelata sembrava continuare a tormentarla: “Ma perché devo fare queste cose quando so che mi posso mettere nei guai? Io sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina, ma non si fanno queste cose. È meglio che vada a chiudermi in casa, ma non so quanto resisterò, vedremo cosa succederà durante questa giornata.”

Le parole criptiche di Ida Platano hanno immediatamente scatenato una serie di ipotesi tra i suoi fan. In molti hanno pensato che il misterioso evento potesse essere legato alla sua vita sentimentale. Tuttavia, l’hair stylist ha prontamente smentito queste supposizioni. Rispondendo ai messaggi ricevuti, ha dichiarato: “Ma voi che pensieri vi fate? Addirittura mi state chiedendo se mi hanno visto con qualcuno, non c’entrano gli uomini, vi ho detto che è una cosa pericolosa, che mi mette nei guai. Uomini zero. Sono stata chiara?”

Nonostante la notorietà acquisita grazie al programma “Uomini e Donne”, Ida Platano non ha ancora trovato la stabilità sentimentale che desidera. Dopo diverse esperienze fallimentari nel dating-show, l’ex Dama continua a cercare l’amore lontano dalle telecamere. Per ora, però, sembra concentrata su se stessa e sulla sua vita personale.

Il recente episodio raccontato sui social ha mostrato un lato più intimo e vulnerabile della donna, che continua a condividere i suoi pensieri e le sue emozioni con i numerosi fan che la seguono quotidianamente. Resta da vedere se nei prossimi giorni deciderà di svelare ulteriori dettagli sull’accaduto o se preferirà mantenere il riserbo su ciò che l’ha resa tanto pensierosa.